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۳۰ آذر ۱۳۹۴، ۲۲:۵۱

در سمینار فیزیوتراپیست ها؛

روش های درمانی الکتروتراپی بررسی می شود

روش های درمانی الکتروتراپی بررسی می شود

کاربرد روش های درمانی الکتروتراپی در چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی از ۲۴ تا ۲۵ دی ماه جاری در هتل المپیک تهران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ امامی دبیر اجرایی چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی با اعلام این خبر گفت: این سمینار به همت انجمن علمی فیزیوتراپی ایران جهت ارتقاء علمی و عملی همکاران و به روز کردن دانش فیزیوتراپیست ها و ارتقاء رشته فیزیوتراپی و آشنایی جامعه و مردم با خدمات فیزیوتراپی با حضور بیش از ۷۰۰ فیزیوتراپیست از تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

وی محورهای مهم در این سمینار را کاربرد روشهای درمانی الکتروتراپی در ضایعاتی که به دنبال بیماریها  و آسیب های مختلف  از جمله مواردی چون آسیب های ورزشی ، ضایعات ارتوپدی ، بیماریهای زنان و زایمان ، مغز و اعصاب ، بیماریهای پوست ، رماتیسم  و همچنین در بیماران بستری ایجاد میشود عنوان کرد .

این فیزیوتراپیست، الکتروتراپی را به عنوان پایه ی درمانی رشته فیزیوتراپی عنوان کرد و   گفت : الکتروتراپی برای بهبودی و درمان بسیاری از بیماریها و کمک به کاهش درد ، التهاب و ترمیم ضایعات در بیماران و همچنین کمک به روند بهبودی در بیماران بستری نقش داشته و باعث کاهش درد ، ادم ، و کمک به تسریع و زودتر ترخیص شدن بیمار و همچنین باعث کاهش هزینه های بستری می شود .

دبیر اجرایی چهارمین سمینار تازههای الکتروتراپی اظهار داشت: این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای کلیه فیزیوتراپیست ها در مقاطع مختلف ، فیزیوتراپی ورزشی ، متخصصین ارتوپدی ، متخصصین مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیکی، پزشکان عمومی، نرولوژیست ها و سایر گروه های پزشکی  می باشد .

وی یادآور شد: در حاشیه برگزاری این سمینار دو روزه، نمایشگاهی از جدیدترین تجهیزات و فناوری های نوین در فیزیوتراپی و همچنین کارگاه ها و پنل های آموزشی خواهیم داشت و همچنین جهت سهولت رفت و آمد شرکت کنندگان در سمینار از مترو صادقیه به هتل المپیک سرویس های رایگانی در این دو روز سمینار در نظر گرفته شده است  و تمامی علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به آدرس www.iran-pta.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3006277
حبیب احسنی پور

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