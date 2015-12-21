روش های درمانی الکتروتراپی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ امامی دبیر اجرایی چهارمین سمینار تازه های الکتروتراپی با اعلام این خبر گفت: این سمینار به همت انجمن علمی فیزیوتراپی ایران جهت ارتقاء علمی و عملی همکاران و به روز کردن دانش فیزیوتراپیست ها و ارتقاء رشته فیزیوتراپی و آشنایی جامعه و مردم با خدمات فیزیوتراپی با حضور بیش از ۷۰۰ فیزیوتراپیست از تاریخ ۲۴ و ۲۵ دی ماه در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

وی محورهای مهم در این سمینار را کاربرد روشهای درمانی الکتروتراپی در ضایعاتی که به دنبال بیماریها و آسیب های مختلف از جمله مواردی چون آسیب های ورزشی ، ضایعات ارتوپدی ، بیماریهای زنان و زایمان ، مغز و اعصاب ، بیماریهای پوست ، رماتیسم و همچنین در بیماران بستری ایجاد میشود عنوان کرد .

این فیزیوتراپیست، الکتروتراپی را به عنوان پایه ی درمانی رشته فیزیوتراپی عنوان کرد و گفت : الکتروتراپی برای بهبودی و درمان بسیاری از بیماریها و کمک به کاهش درد ، التهاب و ترمیم ضایعات در بیماران و همچنین کمک به روند بهبودی در بیماران بستری نقش داشته و باعث کاهش درد ، ادم ، و کمک به تسریع و زودتر ترخیص شدن بیمار و همچنین باعث کاهش هزینه های بستری می شود .

دبیر اجرایی چهارمین سمینار تازههای الکتروتراپی اظهار داشت: این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای کلیه فیزیوتراپیست ها در مقاطع مختلف ، فیزیوتراپی ورزشی ، متخصصین ارتوپدی ، متخصصین مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیکی، پزشکان عمومی، نرولوژیست ها و سایر گروه های پزشکی می باشد .

وی یادآور شد: در حاشیه برگزاری این سمینار دو روزه، نمایشگاهی از جدیدترین تجهیزات و فناوری های نوین در فیزیوتراپی و همچنین کارگاه ها و پنل های آموزشی خواهیم داشت و همچنین جهت سهولت رفت و آمد شرکت کنندگان در سمینار از مترو صادقیه به هتل المپیک سرویس های رایگانی در این دو روز سمینار در نظر گرفته شده است و تمامی علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به آدرس www.iran-pta.ir مراجعه کنند.