پرهیز از تجملات دنیوی خصلت بارز«شهیدحسن دانش»/قرآن راهنمای عبودیت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر حسینی اراکی در مراسم اختتامیه بخش نخست سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم که شامگاه دوشنبه در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: اگر تلاوت قرآن در محور عبودیت و انس با قرآن قرار بگیرد موجب ترویج صحیح عمل به دستورات الهی می‌شود.

وی افزود: «شهید حسن دانش» از شهدای قرآنی فاجعه منا، سال‌ها پیش در یک محفل انس با قرآن در استان کرمانشاه حضور پیدا کرد و خطاب به من گفت: «اگر میخواهی تلاوت‌های من اثر بخش شود فراهم کردن مکان ساده‌ای برای من کفایت می‌کند».

حجت الاسلام حسینی اراکی پرهیز از تجملات دنیوی خصلت بارز شهید حسن دانش عنوان و بیان کرد: بیشترین توجه شهید حسن دانش به قرآن کریم بود و این شهید والا مقام از تجملات ظاهری و دنیوی به دور بود، تا در راستای ترویج قرآن گام‌های مثبتی برداشته شود.

وی بیان کرد: قرآن چهار مرتبه کتبی، لفظی، ذهنی و حقیقی است که تبلور وجه دقیق و حقیق آن اهل بیت(ع) است.

این مسئول افزود: در زمانیکه دنیا سراسر از ظلمات است کتاب شفا بخش قرآن روشنی بخش یا و هدایت‌گر و راه نجاتی است که باید همگان برای رفع مشکلات به آن پناه ببرند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: قرآن کریم ثقل اکبر است و قرآن ناطق اهل بیت(ع)و مبلغان و مفسران و... هستند.