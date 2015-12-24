عبدالله میاحی یکی از متسابقین حاضر در این مسابقات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بااشاره به اینکه از سن ۱۵ سالگی و در اثر تشویق والدین به حفظ قرآن پرداخته، اظهار داشت: در این مسیر از راهنمایی‌های استاد حمید چرانی که حافظ کل قرآن ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه می باشند بهره منده شدم.

میاحی تصریح کرد: در حال حاضر به عنوان سرباز در استان کرمانشاه انجام وظیفه می کنم و در پادگان نیز موسسه قرآنی تشکیل داده ایم و از بین افراد عده ای توانستند حائز رتبه دوم حفظ ۵ جزء مرحله کشوری مسابقات ارتش شناخته شوند و نیز رتبه سوم در رشته ترتیل را به دست آورند.

میاحی افزود: ابتدای امر با چند تن از دوستان خود به صورت گروهی به حفظ قرآن پرداختیم و همه آنها در حال حاضر نفرات برتر کشور و حافظان کل قرآن می باشند و معتقدم تمرین و همراهی ما در این زمینه از نظر رقابت، افزایش انگیزه و انتقال تجربیات بسیار موثر واقع شده است.

وی افزود: در سال ۹۲ نیز رتبه اول کشوری حفظ۱۰ جز در مسابقات وزارت ارشاد را به دست آوردم و در همان سال در مسابقات دانشجویی حفظ ۲۰ جز از قرآن کریم به میزبانی استان مازندران توانستم موفق به کسب رتبه اول شوم.

میاحی با اشاره به اینکه از ۱۷ سالگی در مسابقات دانش آموزی خوزستان همواره حائز رتبه های استانی شده، گفت: در این مسابقات با تشویق اطرافیان و سعی و تلاش توانستم در مسابقات ۱۰ و ۲۰ جزء رتبه اول و در مسابقات حفظ کل رتبه سوم را به دست آورم.

وی راز موفقیت خود را توکل به خداوند و دعای والدین دانست و افزود: تلاش، انگیزه و پشتکار و تمرین و کسب تجربه از اساتید راه موفقیت را برایم هموارتر کرد.

میاحی قرآن را کتابی سراسر نور و وسیله هدایت همه انسان‌ها دانست و ابراز داشت: سوره زمر و آیه ۵۳ آن بسیار برایم امیدبخش است و در آیه ۱۰۷ سوره کهف عنوان شده است: « همانا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای نیکو انجام داده اند باغ های از بهشت منزلگاهشان می باشد.»

میاحی داستان زندگی پیامبر گرامی اسلام (ص) در قرآن را بسیار زیبا توصیف کرد و گفت: تحمل سختی و بردباری پیامبر اکرم (ص) بسیار آموزنده است و در آیه ۴ سوره مبارکه قلم نیز اشاره شده؛ «پیامبر همانا تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته‌ای هستی» و از این آیات دریافت می‌شود که چطور در مقابل ناملایمات قوم خود با لطافت رفتار می نمودند و از خداوند برای آنها طلب مغفرت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: با تحقیقی که بر قرآن داشته‌ام متوجه شدم که زندگی حضرت موسی(ع) در اکثر سوره ها عنوان شده است.

این حافظ کل قرآن ادامه داد: خداوند در قرآن می‌فرماید: « همانا ما از رگ کردن به او نزدیکتریم» و من سعی کردم تا حد امکان عامل به قرآن باشم و هفته ای یکبار قرآن را به صورت کامل با توجه به معانی آن قرائت کنم و در برنامه زندگی خود قرار دهم.

وی بااشاره به سخنان آیت مرحوم الله بهجت(ره) مبنی بر سفارش به تقوا افزود: انجام واجبات و ترک محرمات و انجام عمل صالح و توجه به نماز اول وقت از ملزمات رسیدن به تقوا است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قرآنی حادثه منا و ابراز بی کفایتی دولت عربستان در مدیریت حجاج افزود: از این ۵ شهید قرآنی سه نفر خوزستانی بودند و با آنها ارتباط قرآنی داشتم و هر سه نفر جزو گروه تواشی و نفرات کشوری بودند از جمله شهید امین باوی که در محل به ابوالمساکین معروف بود چراکه موسسه خیریه دراستان تشکیل داده بود و شبها بی آنکه کسی متوجه شود برای فقرا و نیازمندان طعام می برد.

این حافظ کل قرآن کریم ابراز داشت: بسیاری از افراد در زمان مسابقات به تمرین می پردازند در حالی که باید همیشه آمادگی لازم را داشته باشند و در این خصوص یکی از شاگردان از شهید محسن حسنی کارگر که از شهدای قرآنی حادثه منا است در خصوص کنترل استرس در زمان مسابقات سوال کرده بود و او نیز در پاسخ گفته اگر تلاش برای خداوند باشد و تمرین‌ها مستمر انجام شود موفقیت زودتر حاصل می شود.

میاحی علت روی آوردن به حفظ قرآن را چنین عنوان کرد: در سن ۱۵ سالگی در محفل انس با قرآن با نوجوانی ۱۱ ساله آشنا شدیم که به همه سوالات قرآنی با تسلط کامل جواب می داد و این ملاقات انگیزه ام را برای حفظ قرآن مضاعف کرد و سرنوشت ام را رقم زد.

وی تاثیر و برکت قرآن بر زندگی خود را مراقبت از نفس، توجه به اعمال خود، کسب منزلت و احترام از سوی سایرین و... دانست.

میاحی با ابراز خرسندی از برگزاری مسابقات قرآنی به میزبانی کرمانشاه اظهار داشت: نفرات برتر و نخبه بین المللی مسابقات قرآن باید به عنوان الگو و چهره شاخص به جوانان کشور معرفی شوند.

وی یکی از دلایل مهجور ماندن قرآن را محدود نمودن آن به استفاده خاص در برخی ایام و مراسمات دانست و اظهار داشت: بر اساس تعالیم قرآن باید به دستورات این نسخه شفا بخش عمل شود و همانطور که درس تاریخی امام حسین(ع) در پیام عاشورا احیا امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین قرآن به عنوان کتابی هدایت گر برای سعادت انسان فرستاده شده که با عمل به آن می‌توان به سر منزل مقصود رسید.