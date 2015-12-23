بهاره پانیاز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به صورت حرفه‌ای و جدی ازسال ۸۶ شروع به فعالیت در عرصه قرآنی نمودم و با داشتن پیشینه‌ای در این زمینه و تشویق والدین و اساتید توانستم موفقیت‌های بیشتری را کسب کنم.

این نخبه قرآنی افزود: در موسسه قرآنی خانه نور که زیر نظر اداره اوقاف استان است و نیز موسسه نورالیقین و سایر مراکز فعالیت قرآنی خود را ادامه دادم.

وی خاطر نشان کرد: در مسابقات قرآنی اداره اوقاف کرمانشاه و در مرحله شهرستانی و استانی طی سال‌های ۸۹ و ۹۰ حائز رتبه در رشته تحقیق و قرائت شده ام.

پانیاز راه موفقیت خود را بعد از توکل به خداوند چنین عنوان کرد: تشویق اطرافیان و تلاش به همراه پشتکار و استمرار تمرینات و همچنین داشتن اعتماد به نفس و انگیزه مهمترین دلایل موفقیتم در این عرصه می‌باشد.

پانیاز تاکید بر اینکه ارتباط قرآنی در بین اعضاء خانواده موجب افزایش الگوی رفتاری در کودکان است، گفت: تاحد امکان سعی کردم عامل به قرآن باشم اما در حد توان خود افرادی را به این مسیر هدایت و ارشاد و با شنیدن لحن و صوت قرآنی موجبات ترغیب و جذب عده ای را در این عرصه فراهم کرده ام و معتقدم مسئولان نیز باید امکانات بیشتری را لحاظ کنند.

وی اظهار کرد: قرآن کتابی هدایتگر است و راه روشن را به انسان‌ها نشان می دهد و اگر این کتاب در دست اهل آن قرار بگیرد موجب برکات بیشتری خواهد شد و براساس فرموده های این کتاب مقدس اگر با اصول قرآن پیش برویم پیروز خواهیم شد.

این قاری برتر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه زکات قرآن در واقع آموزش آن به سایرین است، افزود: قرآن کتاب قانون انسانیت است و از معجزات آن برخورداری از آرامش و کسب رضایت درونی از طریق تلاوت آیات است.

پانیاز برگزاری مسابقات قرآنی به میزبانی استان کرمانشاه را فرصتی مناسب برای رشد و ارتقا فضای قرآنی در استان کرمانشاه دانست و گفت: باید مسئولان بیشتر تلاش کنند تا کرمانشاه به عنوان چهره ای قرآنی در غرب شناخته شود و از نخبگان و فعالان قرآنی استان حمایت‌های بیشتری به عمل آید و سرمایه گذاری بیشتری روی افراد برگزیده صورت بگیرد.

وی استعانت از آیت الکرسی و سوره بقره را کلید آرامش بخشی خود دانست و ابراز داشت: از بین قصص قرآنی نیز زندگی حضرت ابراهیم(ع) و فداکاری و بردباری ایشان برایم همواره تحسین برانگیز و قابل توجه بوده و در بسیاری موارد از تحمل مشقت این معصومین درس ها گرفته ام.

پانیاز با بیان اینکه در حد توان به تشویق و مشارکت افراد به توجه و عمل به قرآن اهتمام داشتم، افزود: عمل به قرآن به عنوان کتاب اصیل زندگی و دایرة المعارف اخلاقی و دینی ملتزم آموزش و فراگیری است و باید سعی شود همواره قرآن را با معانی آن مطالعه کنیم تا بهتر بتوانیم به آن عمل کنیم همانطور که در اکثر مسابقات نیز تاکید می شود که با القاء معانی به قرائت قرآن پرداخته شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قرآنی حادثه منا و عدم کفایت عربستان بر مدیریت حج و تامین نیازهای حجاج اظهار داشت: این چهره‌ها از شخصیت‌های مطرحی بودند که در مسابقات دشوار توانستند حائز رتبه شوند و قطعا می توانستند سرمایه های عظیمی برای کشور محسوب شوند اما در حال حاضر مسئولان باید خلأ آنها را با تشویق و سرمایه گذاری بر فعالان و علاقمندان در این عرصه پر کنند تا شاهد درخشش کشور در همه مراحل ارزشمند قرآنی و در دنیای اسلام باشیم.