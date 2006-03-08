4 كشته و 14 زخمي در رشته انفجارهاي امروز عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، يك منبع دروزارت كشورعراق، اعلام كرد: بمبي صبح امروز به هنگام عبور يك گشتي در منطقه عادله خاتون واقع درشمال بغداد منجربه كشته شدن دو تن ازنيروهاي گشتي شد.

همچنين دراين حمله 8 تن ديگرازنيروهاي پليس زخمي شدند.

اين منبع همچنين خاطرنشان كرد بمبي ديگرصبح امروزبه هنگام عبوريك گشتي متعلق به نيروهاي تكاورپليس درشرق بغداد منفجرشد، كه اين حادثه نيز منجربه زخمي شدن دو تن ازنيروهاي گشتي شد.

يك منبع پليس درشهرفلوجه اعلام كرد: انفجارصبح يك خودروي بمب گذاري شده دراين شهرسبب كشته شدن دوغيرنظامي و وزخمي شدن سه تن ديگرازجمله دو كودك شد.

از سوي ديگر، در پي وقوع انفجار در يكي از مخازن نفتي درشهربصره، يكي ازكارمندان شركت نفتي آن جراحت هاي سطحي برداشت.

اين انفجارها درحالي رخ داد كه يك منبع در وزارت كشورعراق از پيداشدن 18جسد مجهول الهويه دراتوبوس كوچكي درغرب بغداد خبرداد.

اين منبع اعلام كرد: به نظرمي رسد اين افراد دارزده شدند.