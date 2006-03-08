اسلام دين رحمت، اعتدال و صلح است

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روزنامه الوطن، شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير كويت در همايش " ما و ديگران" اظهار داشت: مهمترين آموزه اسلام اشاعه رحمت و بخشش و صلح در جوامع است، از اين رو بر همه مسلمانان واجب است كه ارزشهاي زيبا و پسنديده اين دين را به همگان ارائه دهند.

امير كويت با اشاره به اشاعه آموزه هاي اسلام تصريح كرد: اين امر سبب مي شود تا ملتها در كنار يكديگر با همزيستي و تشريك مساعي زندگي كنند تا از يك سو صلح و تفاهم در جهان حاكم و از سوي ديگر مفاهيم ناب و پر معناي اسلام شناخته شود.

وي افزود: اين همايش سعي دارد تا اعتدال و ميانه روي، كه از مهمترين آموزه هاي اسلامي است را نيز بسط و گسترش دهد، اين دين از افراط و تفريط بر حذر مي دارد و تنها به اعتدال فرا مي خواند.

شيخ صباح گفت: موازين و آموزه هاي اسلام بسيار ارزشمند است و اگر بخواهيم مي توانيم با اتحاد و همبستگي چهره واقعي و حقيقي اين موازين را آنگونه كه شايسته اين دين است، ارائه دهيم و اسلام ناب را به جهانيان عرضه كنيم.

وي ياد آور شد: اسلام به ارزشهاي والاي تسامح و بخشش توصيه مي كند و داشتن صفات نيكوي انساني را مهمترين ارزش براي انسان و رعايت حقوق بشر مي داند.

همايش " ما و ديگران" طي سه روز از 15 اسفند ماه با مشاركت بيش از 100 انديشمند، عالم و متفكر از 23 كشور عربي و غيرعربي به منظور دستيابي به صلح جهاني، بررسي اهميت آن، ايجاد تفاهم و همبستگي ميان همه مردم در كويت برگزار شد.