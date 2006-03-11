نهادهاي اجتماعي بايد با گزاره هاي ديني هماهنگ شوند

حجت الاسلام "اميني" در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بيان اين مطلب افزود: اخلاق معنوي يكي از مهمترين شاخصه هاي مذهب است و اين مهم جامعه را به سمت مذهبي شدن هدايت مي كند.

وي افزود: براي پر رنگ كردن ارزش هاي ديني، نيازمند گسترش تربيت اخلاقي، مذهبي و فرهنگي هستيم. مذهب بايد در نهادهاي اجتماعي به گونه اي تبليغ شود تا اثرات آن را در نهادهاي سياسي، فرهنگي، هنري و ... شاهد باشيم.

اميني خاطر نشان كرد: دينداري و مذهب از نهادهاي اجتماعي جدا نيستند و از مهمترين موجبات پايه گذاري اسلام به شمار مي آيند.

وي در ادامه افزود: ما نبايد دين را با تحصيل به جامعه بقبولانيم در شرايط كنوني اقشار مختلف جامعه در جستجوي بيشتر دين به پا خواسته اند. دين از جمله اركاني است كه در مقام جنبه هاي سياسي، اقتصادي و علمي جامعه نقش موثري دارد.

حجت الاسلام اميني تصريح كرد: تاكنون آن چنان كه شايسته جايگاه مذهب بوده به آن پرداخته نشده است. حتي گاهي اوقات مذهب را به قدري پيچيده نشان داده اند كه عده اي از آن سر باز زده اند. دين و مذهب امري اعتقادي است كه هر شخص به نو به اعتقاد خويش به آن مي پردازد.