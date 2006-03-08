حقوق بشر آشكارا در دين اسلام مشاهده مي شود / زمامداران واقعي جامعه اسلامي بهترين چشم روشني شان عدالت است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "سيد محمد حسيني" صبح امروز در همايش حقوق بشر در جهان امروز از نظر تا عمل در دانشگاه تهران افزود: دين اسلام مطالب ارزنده اي را در زمينه رعايت حقوق مردم بيان مي كند و در احاديث پيامبر و ائمه در اين باره مطالب زيادي مطرح شده است. در حال حاضر تنها به نامه اي از حضرت علي (ع) اشاره مي كنم. در اين نامه اهتمام امام علي (ع) به حقوق مردم آشكارا مشاهده مي شود.

وي اظهار داشت: در اين فرمان امام (ع) تأكيد مي كند كه زمامداران بايد اهل بخشش باشند و نگاهشان به همگان يكسان باشد. اين جمله حقوق اقليت هاي به خوبي مد نظر قرار گرفته است.

عضو هيات علمي دانشگاه تهران اضافه كرد: امام علي (ع) مي گويد "انصاف داشته باش و اهل ظلم نباش".

وي با بيان اين كه در فرمان حضرت علي (ع) به رضايت عامه مردم تأكيد شده است، گفت: در اين نامه آنچه مورد رضايت بايد قرار گيرد عامه مردم است و نظر اكثريت مردم بايد رعايت شود.

"حسيني" خاطر نشان كرد: امام علي (ع) به وارد نشدن در حريم خصوصي اشاره كرده و با عيب جويي از مردم مخالفت كرده است. ايشان هميشه تأكيد كرده اند كه سزاوارترين حاكم فردي است كه ضعف هاي مردم را بپوشاند و آنها را تحقير نكند.

وي در خصوص مشورت از ديدگاه اسلام افزود: مشورت از ديدگاه حضرت علي (ع) نبايد با افرادي كه ترسو و بخيل هستند انجام شود و حاكم بايد در انتخاب وزاري خود دقت كرده و افرادي را كه در گذشته با اشرار بوده اند انتخاب نكند.

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به بخش ديگري از نامه امام علي (ع) اشاره كرد و گفت: كساني بايد زمامدار جامعه اسلامي باشند كه بهترين چشم روشني شان عدالت باشد و از اطرافيان خود كه اهل سوء استفاده هستند، بپرهيزند.

وي در زمينه حق امنيت و آرامش كه بايد براي مردم در جامعه فراهم شود اظهار داشت: حضرت علي (ع) اگر چه اهل جهاد و جنگ بود اما براي برپا كردن آرامش و امنيت در جامعه دشمن را به صلح دعوت مي كرد و حق حيات را از مهمترين حقوق بشري مي دانست.