به گزارش خبرگزاري "مهر"، اين كارگردان كه فيلم هاي "تب كلبه" و "خوابگاه" را در كارنامه هنري خود ثبت كرده قرارداد همكاري با شركت فيلمسازي دايمنشن فيملز را امضا كرد. فيلم "تلفن همراه" بر اساس واپسين كتاب استفن كينگ كليد مي خورد و به منزله بازگشت اين نويسنده به جو هراسناك كتاب هاي قبلي اش است.



اين اثر با محوريت صداي تلفن همراه ساخته مي شود، به گونه اي كه با به صدا درآمدن تلفن هاي همراه در سراسر جهان، كاربران به موجودات زامبي هراسناك و كشنده اي تبديل مي شوند.



مايك فليس و كريس بريگز كه در ساخت فيلم "خوابگاه" با روث همكاري كردند و در حال حاضر روي دنباله اين اثر كار مي كنند پذيرفتند كه تهيه و توليد فيلم "تلفن همراه" را نيز بر عهده گيرند. استوديو دايمنشن فيلمز در گذشته كتاب "1408" نوشته كينگ را به فيلم تبديل كرد و اقتباس از كتاب "تلفن همراه" به منزله دومين همكاري اين استوديو با نويسنده مذكور است.