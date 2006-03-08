  1. هنر
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۴۹

/ جمعه شب در راديو جوان /

" آلاچيق " ميزبان شعر و غزل معاصر ايران است

برنامه اين هفته " آلاچيق شعر " راديو جوان ، با حضور شاعران نسل جوان ، به غزلسرايي و نقد شعر معاصر مي پردازد .

به گزارش  خبرنگار فرهنگ  و ادب مهر،  در اين برنامه شاعراني نظير ساناز اكبروند ، ندا عطاروديان ،  پريا كريميان و سيد حامد احمدي علاوه بر شعرخواني و معرفي آثار خود ، به بحث پيرامون غزل معاصر نيز خواهند پرداخت.

" آلاچيق شعر " هر هفته جمعه شبها ساعت 22 ، با دعوت از شاعران جوان ، موضوعات و سبك هاي گوناگون شعر امروز را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد. سردبير اين برنامه رضا عزتي ، تهيه كننده  اكبرلري ، گوينده مريم واعظ پور و كارشناس  و مجري آن نيز محسن آزرم است .

به گزارش مهر، از رضا عزتي بامداد سه شنبه ها ( از ساعت 24 الي 2 ) برنامه اي با عنوان " يك سبد ترانه " نيز از راديو جوان پخش مي شود . 

کد خبر 300664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها