" آلاچيق " ميزبان شعر و غزل معاصر ايران است

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، در اين برنامه شاعراني نظير ساناز اكبروند ، ندا عطاروديان ، پريا كريميان و سيد حامد احمدي علاوه بر شعرخواني و معرفي آثار خود ، به بحث پيرامون غزل معاصر نيز خواهند پرداخت.

" آلاچيق شعر " هر هفته جمعه شبها ساعت 22 ، با دعوت از شاعران جوان ، موضوعات و سبك هاي گوناگون شعر امروز را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد. سردبير اين برنامه رضا عزتي ، تهيه كننده اكبرلري ، گوينده مريم واعظ پور و كارشناس و مجري آن نيز محسن آزرم است .

به گزارش مهر، از رضا عزتي بامداد سه شنبه ها ( از ساعت 24 الي 2 ) برنامه اي با عنوان " يك سبد ترانه " نيز از راديو جوان پخش مي شود .