به گزارش خبرگزاري "مهر"، اداره كل روابط عمومي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اعلام كرد در جلسه روز 16 اسفند شورا به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، مقرر شد نظر به اهميت آشنايي جوانان با پيشينه درخشان تاريخ و تمدن ايران و اسلام، وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامي موظفند خلاصه‌اي از تاريخ تمدن اسلام و ايران را در متون كتب درسي كليه‌ رشته‌هاي تحصيلي متناسب با موضوع آن جاي دهند.



در اين ماده واحده تصريح شده است كه محتواي هر يك از موضوع‌ها حسب مورد در وزارتخانه‌ها يا دستگاههاي ذيربط تدوين و ارائه شود.



همچنين تصريح گرديده كه به منظور ايجاد هماهنگي و انسجام در متون مورد نظر و پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه، كميته‌اي با مسئوليت دكتر ولايتي و با حضور معاونان ذي ربط دستگاه‌هاي فوق الذكر تشكيل ‌شود. گزارش پيشرفت كار اين كميته نيز هر سه ماه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌گردد.



در اين جلسه طرح شاخص‌هاي ارزيابي آموزش و پرورش نيز مورد بررسي قرار گرفت و ضمن استماع گزارش هيأت نظارت و ارزيابي بر توجه بيشتر به شاخص‌هاي انسان محور و توجه به ويژگيهاي دانش آموزان تربيت شده به عنوان اصلي‌ترين خروجي نظام آموزشي در شاخص‌هاي آموزش و پرورش تأكيد شد و مقرر گرديد هيأت نظارت و ارزيابي ضمن مدنظر قرار دادن موارد مطرح شده نسبت به بهينه سازي شاخصها اقدام كند.



شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين با عضويت رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي به عنوان عضو دائم شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي و درخواست عضويت فرمانده نيروي مقاومت بسيج در شوراي فرهنگ عمومي موافقت كرد.



در جلسه شب گذشته شورا به پيشنهاد وزير علوم، تحقيقات و فناوري آقايان دكتر محمدحسين رامشت به عنوان رييس دانشگاه اصفهان، حجت الاسلام والمسلمين دكتر سيدصدرالدين شريعتي به عنوان رييس دانشگاه علامه طباطبايي و دكتر رضا صادقي سرابي به عنوان رئيس دانشگاه لرستان موفق به اخذ رأي اعتماد از شوراي عالي گرديدند.



شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچنين با عضويت مسئول بسيج استادان هر دانشگاه، در شوراي فرهنگي همان دانشگاه نيز موافقت كرد.

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