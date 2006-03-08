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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از وين (27)

گزارش تصويري/ آغاز نشست آخرين روز شوراي حكام و توجه رسانه ها به روحيه بالاي هيات ايران -1

گزارش تصويري/ آغاز نشست آخرين روز شوراي حكام و توجه رسانه ها به روحيه بالاي هيات ايران -1

در حالي نشست سومين روز شوراي حكام آغاز شد كه دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان با روحيه بالا و شادمان به مذاكرات موثر خود با اعضا و بويژه رئيس ژاپني شوراي حكام ادامه مي داد. تلاش مثبت و روحيه بالاي كليه ديپلماتهاي ايراني مورد توجه ويژه رسانه ها قرار گرفته است.

گفتگوي فشرده و طولاني دكتر سلطانيه با "يوكيو آمانو" رئيس ژاپني شوراي حكام لحظاتي قبل از آغاز رسمي نشست

عكس/ خبرگزاري مهر - وين

کد مطلب 300680

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