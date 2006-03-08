چه در آژانس بمانيم يا به جاي ديگر برويم بايد داشته هاي خود را حفظ كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجا ني كه امروز در دومين روز از پانزدهيمن اجلاس رسمي دوره سوم خبرگان رهبري در ساختمان سابق مجلس سخن مي گفت، با حساس و مهم خواندن شرايط فعلي كشور، بر لزوم حفظ انسجام و وحدت ملي در مقابله با توطئه‌هاي دشمنان تاكيد كرد و گفت: بحث هسته اي جمهوري اسلامي ايران امروز در نقطه داغ در شوراي حكام آژانس بين ‌المللي انرژي هسته ‌اي مطرح است كه مسئولان پرونده بايد تلاش داشته باشند كه داشته‌هاي خود را حفظ كنيم و انسجام ملي را تقويت كنيم.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان كرد : اگر متفرق شويم ، مشاجره داشته باشيم، به يكديگر تهمت بزنيم و همديگر را ضايع كنيم و يا اينكه حتي سكوت كنيم، انسجام ملي شكسته خواهد شد.

نايب رئييس مجلس خبرگان رهبري باتاكيد براينكه منافع باندي ، حزبي و جناحي بايد تحت الشعاع منافع نظام و انقلاب اسلامي قرار گيرد، اظهار داشت : خيلي ‌ها در دنيا چشم اميد به انقلاب ما دوخته ‌اند و نبايد كاري كنيم كه اميد آنها به ياس مبدل شود.

وي تاكيد كرد : نمي ‌توان زمينه ‌هاي انسجام ملي را ايجاد نكرد، اما توقع وحدت و انسجام ملي را داشت . در ميدان سياست و اداره كشور بايد به طور منسجم عمل كنيم و در تقابل با اين توطئه‌ها بايستيم.

هاشمي رفسنجاني خاطر نشان كرد : نمي ‌توانم قبول كنم كسي كه ساليان سال به نظام خدمت كرده را بد نام كنيم و از انسجام ملي صحبت كنيم، ما مسئوليت وسيعي براي حفظ انسجام و وحدت ملي برعهده داريم و بايد به وظيفه خطير خود به درستي عمل كنيم .

نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه امروز بسيار نيرومند تر از گذشته هستيم، اظهار داشت: البته با رمز اتحاد و همدلي و رهبري ‌هاي مدبرانه رهبر فقيد انقلاب و در شرايط امروز نيز بايد چنين حالتي براي مقابله با طرح شوم آمريكا وجود داشته باشد.

وي تصريح كرد : اگر بنا باشد نيروهاي ما صرف طرد كردن و از ميدان به در كردن و بدنام كردن نيروهاي انقلاب شود، خطر بزرگي است كه انقلاب را تهديد مي ‌كند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد در شرايط فعلي همه بايد وحدت و انسجام ملي را حفظ كنيم و دشمن را در رسيدن به اهدافش ناكام بگذاريم.

هاشمي رفسنجاني در ادامه به تشريح اهداف آمريكا از ارائه طرح خاورميانه بزرگ اشاره كرد و گفت :هدف واقعي آمريكا از ارائه اين طرح تامين منافع حياتي ‌اش در دهه‌ هاي آينده است .

وي افزود : آمريكا با ارائه اين طرح، بدنبال تحميل فرهنگ خود بر دنياي اسلام است و بدنبال اين است كه معيارهاي فرهنگي كشورهاي منطقه خاورميانه را با معيارهاي خود همخوان كند.

نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري ، تغيير متون درسي كتاب هاي كشورهاي مسلمان را يكي از اجزاي مهم اين طرح عنوان كرد و گفت: آمريكايي ها با پوشش عمران و توسعه و شعار آزادي و حقوق بشر وارد منطقه شده‌اند تا به اهداف اصلي خود برسند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود حمله به افغانستان و عراق را از مراحل اوليه اين طرح عنوان كرد و گفت : آمريكا با حمله به افغانستان ، طرح خاورميانه بزرگ را آغاز و با اشغال عراق آن را ادامه داد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در افغانستان و عراق ، آمريكايي ها به هدف خود نرسيدند و نتايج انتخابات در اين كشورها ، منافع آنان را تامين نكرد.

هاشمي رفسنجاني به هم ريزي ، دوران گذار و دوران مطلوب را سه مرحله استراتژي آمريكا در طرح خاورميانه بزرگ عنوان كرد و گفت: آمريكايي ها در مرحله الگوسازي ، بعد از عبور از مرحله دوران گذار با مشكلات جدي مواجه شدند و در مناطق ديگري همچون فلسطين ، لبنان و مصر نتايج انتخابات برخلاف انتظارات آنان بود و شعار برقراري دموكراسي و آزادي ملت ها به ضرر آنها تمام شد.

وي تصريح كرد: آمريكايي ها اين درس را گرفتند كه اگر بخواهند از طريق ملت ها به هدف خود برسند ، پا در ميدان مين گذاشته ‌اند و آنچه مطلوب آنهاست ، محقق نخواهد شد .

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود ، به اختلاف آمريكايي ها با اروپايي ها در منطقه اشاره كرد و گفت : اختلاف آمريكا و اروپايي ها مانع بزرگي در راه تحقق اهداف آمريكايي هاست . اروپايي ها مي دانند كه اگر آمريكا بر منابع گنج منطقه خاورميانه بنشيند ، خواسته‌هاي خود را بر اروپا تحميل خواهد كرد و اگر اروپايي ها در اين گنج سهم نداشته باشند ، براي آنها دشوار خواهد بود.

وي ، مخالفت آلمان و فرانسه با لشكركشي آمريكا به عراق را ناشي از همين اختلافات عنوان كرد و گفت : اروپا براي اينكه سهم خود را در منطقه خاورميانه حفظ كند مخالف يكه تازي آمريكا در اين منطقه است.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به اوضاع كنوني كشور و موضوع پرونده هسته اي ايران، گفت : تحركات اخير آمريكا در منطقه و اظهارات شفاف و بي ‌پرده آنها نشان‌ دهنده آن است كه مساله ايران در دستور كار اصلي آمريكا قرار گرفته است .

نايب رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود : آمريكايي ها تا امروز فكر مي كردند كه با محاصره ايران به هدف خود مي ‌رسيدند ، اما آن طور نشد و تا به حال آمريكايي ها از سياست محاصره ايران به نتيجه مطلوب نرسيدند و حتي در پاره ‌اي از موارد عقب گرد نيز داشته اند.

وي گفت : امروز آمريكا به بهانه پرونده هسته ‌اي ، حقوق بشر ، عراق و مبارزه با تروريسم شرايط جديدي را ايجاد كرده است و به فكر ايجاد مشكل و مانع بر سر راه موفقيت جمهوري اسلامي ايران است .

هاشمي رفسنجاني در پايان خاطر نشان كرد: ما به نقطه تازه‌ اي رسيده ‌ايم و اظهار نظرات و موضع گيريهاي دشمنان عليه ايران شفاف شده است . البته ما نيز مواضع خود را شفاف در همه زمينه ‌هاي اعلام كرده ايم، اما آنها نيز بهانه‌ هايي براي منزوي كردن ايران ، پيدا كرده ‌اند و با تبليغات منفي و مسموم ، مبارزه با ايران را شدت بخشيده اند.