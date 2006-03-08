  1. عکس
  2. خبری
۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۵۱

گزارش خبرنگار مهر از وين (28)

گزارش تصويري/ آغاز نشست آخرين روز شوراي حكام و توجه رسانه ها به روحيه بالاي هيات ايران -2

گزارش تصويري/ آغاز نشست آخرين روز شوراي حكام و توجه رسانه ها به روحيه بالاي هيات ايران -2

در حالي نشست سومين روز شوراي حكام آغاز شد كه دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان با روحيه بالا و شادمان به مذاكرات موثر خود با اعضا و بويژه رئيس ژاپني شوراي حكام ادامه مي داد. تلاش مثبت و روحيه بالاي كليه ديپلماتهاي ايراني مورد توجه ويژه رسانه ها قرار گرفته است.

دكتر سلطانيه در گفتگو با سفير سوريه در شوراي حكام

هاينونن معاون پادماني البرادعي در باره اقدامات خود به گئورگي شولت نماينده آمريكا توضيح مي دهد

عكس/ خبرگزاري مهر - وين

کد مطلب 300685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار