گزارش خبرنگار مهر از وين (28) گزارش تصويري/ آغاز نشست آخرين روز شوراي حكام و توجه رسانه ها به روحيه بالاي هيات ايران -2

در حالي نشست سومين روز شوراي حكام آغاز شد كه دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان با روحيه بالا و شادمان به مذاكرات موثر خود با اعضا و بويژه رئيس ژاپني شوراي حكام ادامه مي داد. تلاش مثبت و روحيه بالاي كليه ديپلماتهاي ايراني مورد توجه ويژه رسانه ها قرار گرفته است.