گزارش تصويري/ آغاز نشست آخرين روز شوراي حكام و توجه رسانه ها به روحيه بالاي هيات ايران -2

دكتر سلطانيه در گفتگو با سفير سوريه در شوراي حكام
هاينونن معاون پادماني البرادعي در باره اقدامات خود به گئورگي شولت نماينده آمريكا توضيح مي دهد
عكس/ خبرگزاري مهر - وين
در حالي نشست سومين روز شوراي حكام آغاز شد كه دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي همچنان با روحيه بالا و شادمان به مذاكرات موثر خود با اعضا و بويژه رئيس ژاپني شوراي حكام ادامه مي داد. تلاش مثبت و روحيه بالاي كليه ديپلماتهاي ايراني مورد توجه ويژه رسانه ها قرار گرفته است.
دكتر سلطانيه در گفتگو با سفير سوريه در شوراي حكام
هاينونن معاون پادماني البرادعي در باره اقدامات خود به گئورگي شولت نماينده آمريكا توضيح مي دهد
عكس/ خبرگزاري مهر - وين
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