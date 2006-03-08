فيلمنامه ها اكثرا تكراري شده اند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مريم معترف، آخرين بازي اش در تلويزيون سريال "سپيد، سياه، خاكستري" بود. او اكنون در سريال "روح مهربان" نقش "سيمين" را بازي مي كند . معترف در رابطه با اين نقش به خبرنگار ما مي گويد : اول متن را خواندم و از متن خوشم آمد، جداي از اين، مقوله كارگرداني " امير قويدل " براي من خيلي مهم بود، اما هميشه متن معيار اوليه انتخاب هاي من قرار مي گيرد، پس از آن كارگردان و بازيگران ديگر و خود نقش.

معترف در پاسخ به اين سئوال كه چرا هميشه ايفاگر نقش هاي مادران است، افزود: مشكل از فيلمنامه هاي ماست كه تقريبا يكنواخت شده اند و به آدمهايي كه به ميانسالي مي رسند، هميشه نقشهاي تكراري پبشنهاد مي شود، يا مادر هستند يا پدر، مثل اينكه ديگر كاري غير از اين ندارند، اما آدمهاي معمولي كه در اطراف خودمان مي بينيم، كارهاي ديگري هم مي كنند.

اين بازيگر سينما و تئاتر دررابطه با نزديكي نقش مي گويد : بايد بگويم مقداري خودم بودم و مقداري از خودم دور شدم، مثلا من محال مي دانم كه با چنين فردي (عمو جلال) كه سر آدم و عالم كلاه مي گذارد، زندگي مي كنم.

معترف در سريال "روح مهربان" ارتباط خوبي با شخصيت محمد كاسبي در قصه برقرار كرده است، اما اگر نتواند اين ارتباط را با بازيگر نقش مقابلش داشته باشد، چه مي كند، او در اين زمينه به خبرنگار مهر مي گويد: آن زمان كه بازيگر نقش مقابل نمي تواند به موقع عكس العمل نشان دهد، بازيگر بايد سعي كند آن فضا و آن چيزي را كه مي خواهد، در ذهنش بسازد. و اين شرايط، خيلي سخت است.

مريم معترف، اخيرا بازي در سريال " اولين شب آرامش " به كارگرداني " احمد اميني " را به پايان برده است. او در اين سريال نقش " فروغ " را دارد.