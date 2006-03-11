كميته مبارزه با زمين خواري تشكيل مي شود

محمد علي عرفان منش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در شهريار افزود: امروز شاهد قطعه قطعه شدن زمين هاي كشاورزي و بهترين باغات شهريار به دست زمين خواران هستيم و براي برخورد با اين معضل با قاطعيت اقدام خواهيم كرد.

وي با اشاره به نقش بي بديل باغات شهريار در تصفيه هواي استان تهران خاطر نشان كرد: ادامه روند موجود زمين خواري در شهريار ، ريه هاي تنفسي استان تهران را فلج خواهد كرد و تشكيل كميته اي متشكل از مسئولان دلسوز مي تواند زمين خواري را ريشه كن كند.

عرفان منش خواستار تشكيل شعبه ويژه اي جهت رسيدگي به تخلفات تغيير كاربري زمين هاي كشاورزي در دادسراي عمومي شهريار شد و تاكيد كرد: وجود وحدت رويه و ايجاد هماهنگي قاطع بين دستگاه هاي مختلف عامل اصلي در جلوگيري از پيشرفت تخريب باغات شهريار است.

شهرستان 800 هزار نفري شهريار در 45 كيلومتري غرب استان تهران ، 14هزار هكتار باغ ميوه ثمرده با توليدي بالغ بر250 هزار تن و 16 هزار هكتار زمين زراعي با محصولي بالغ بر 400 هزار تن در سال است.