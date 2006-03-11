افراد چاق و ديابتي رژيم غذايي نوروز را جدي بگيرند

دكتر ايرج خسرونيا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: متاسفانه مبتلايان به ديابت در ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته در حال افزايش بوده اما متاسفانه كمتر تشخيص داده مي شود. چون هنوز انجام معاينات ساليانه در ايران معمول نشده است.

وي اظهار داشت: هم اكنون 50 درصد بيماران به بيماري ديابت مبتلا هستند اما از ابتلاي خود به اين بيماري آگاه نيستند و از اين تعداد نيز 25 درصد آنها هنگام اطلاع از بيماري خود نسبت به درمان و يا ادامه رژيم غذايي سهل انگاري مي كنند و زماني به دنبال درمان باشند كه دچار عوارض بيماير شده باشند.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران تصريح كرد: بيماري ديابت در ابتدا علائم خاصي ندارد به گونه اي كه فقط به تعداد مكرر آب مصرف كرده و ادرار مكرر دارد بنابراين بسياري از افراد گمان مي كنند كه مثانه آنها دچار مشكل شده بنابراين به متخصصان ديگر مراجعه مي كنند در صورتي كه با كمي بررسي مشخص مي شود كه اغلب آنها يكي از بستگانشان دچار اين بيماري است.

وي گفت: در صورت عدم تشخيص و درمان بيماري ديابت فرد دچار نارسايي كليه و نيز عوارض ديگري نظير نابينايي مي شود همچنين بسياري از آنها به علت ابتلا به اين بيماري اعصاب حركتي و حسي آنها مختل مي شود بنابراين در صورت زخم شدن پاي انها دچار عفونت شديد شده كه ممكن است منجر به قطع عضو نيز بشود.

رئيس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران توصيه كرد: تمامي افراد بايد هر سال يكبار قند خون خود را كنترل كرده و كنترل قند خون در افرادي كه در خويشاوندان خود مبتلا به ديابت وجود دارد بايد به دفعات بيشتري صورت گيرد.