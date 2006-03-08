رهبران سياسي عراق زير بار تحميل اراده خارجي نمي روند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ملاقات طرفين با رايزني در خصوص تحولات عراق، بر اهميت تلاش به منظور ارتقاي ثبات و امنيت عراق تاكيد كردند.

جمهوري اسلامي ايران و سوريه همچنين تصريح كردند تحولات جاري در عراق بر آينده منطقه و امنيت و منافع ملي همسايگان و همچنين جهان اسلام تاثير گذار است و اين دو كشور با اعلام حمايت از روند سياسي و تشكيل دولت دائمي عراق بر واگذاري كامل امور به مردم اين كشور تاكيد دارند.

طرفين همچنين بر تماميت ارضي و حفظ يكپارچگي ملي و وحدت داخلي گروههاي عراقي و اجتناب از هر گونه درگيري هاي قومي و طائفه اي در اين كشور تاكيد و آن را از عوامل مهم كمك به توسعه سياسي و اقتصادي و امنيتي عراق دانستند و بر نقش مهم رهبران سياسي و مذهبي عراق در ايجاد آرامش و فضاي مسالمت آميز و وفاق ملي تاكيد كردند.

در اين ديدار طرفين ضمن محكوميت اقدامات تروريستي و فاجعه اسفناك سامرا و هتك حرمت مساجد و اماكن مقدسه، از آگاهي و هوشياري مردم، رهبران مذهبي و سياسي عراق به واسطه حفظ آرامش و وحدت داخلي و جلوگيري از درگيري قومي تقدير به عمل آوردند و تصريح كردند كه رهبران سياسي عراق از درك و شعور سياسي بالايي برخوردار بوده و نيازمند هيچگونه تحميل اراده خارجي و تصميم گيري براي سرنوشت عراق نيستند و هرگونه مداخله خارجي بر تحولات جاري اين كشور را محكوم كردند و بر ضرورت خروج نيروهاي خارجي از عراق تاكيد نمودند.

معاون وزير خارجه سوريه و نماينده ويژه وزير خارجه ايران در اين ديدار همچنين بر تداوم هماهنگي ، همكاري و تبادل نظر پيرامون تحولات جاري عراق تا حصول به نتايج مثبت نهايي تاكيد نمودند.