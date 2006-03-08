به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حجت الاسلام پورمحمدي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: مجرمين و اخلالگران نظم و آرامش مردم بايد به مجازات برسند.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص انتقادات استاندار خوزستان از اعدام تنها دو تن از عوامل انفجارهاي اين استان تصريح كرد: از قوه قضائيه مي خواهيم به گونه اي عمل كند كه جنايتكاران احساس امنيت نكنند.

پورمحمدي در عين حال متذكر شد: هنوز كار ما پايان نيافته و همه دستگاههاي ذيربط امنيتي - انتظامي تلاش مي كنند همه عوامل اين حوادث به مجازات عمل خود برسند و افرادي نيز در اين زمينه شناسايي و بازداشت شده اند.

وزير كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا دليل تعويق سفر احمدي نژاد به اهواز، عدم امنيت در منطقه خوزستان است، گفت: اصلا اين مساله تاثيري نداشته است.

پورمحمدي اضافه كرد: شما شاهد بوديد كه ما چند مرتبه قصد داشتيم، خوزستان برويم كه هوا باراني و جو نامساعد بود و تجمع مردم در اين شرايط سخت بود.

وزير كشور تاكيد كرد: شهرهاي استان خوزستان زياد است و اگر رئيس جمهور بخواهد به همه اين شهرها برود بايد بالگرد سفر كند كه اين كار در هواي باراني دشوار است.

پورمحمدي گفت: ما به استانهايي مي رويم تا امنيت را برقرار كنيم و قرار نيست كه به دليل مشكلات امنيتي به جايي سفر نكنيم ؛ بايد در همه جاي كشور حضور يافت و امنيت را برقرار كرد.

رئيس شوراي امنيت كشور در پاسخ به سئوالي درباره تحركات شبكه الاحواز و همكاري يك نماينده مجلس ششم با اين شبكه، اظهار داشت: از شبكه اي كه از انگليس توليد و از اسرائيل روي ماهواره فرستاده مي شود، بيش از اين انتظار نيست.

پورمحمدي خواستار هوشياري مردم در قبال تحركات اين شبكه شد و در عين حال تاكيد كرد: مردم ايران هوشيارند و ما به آنها اطمينان داريم.

وي در پاسخ به خبرنگاري كه گفت شما در حادثه انفجارهاي اهواز هم انگليس را مقصر مي دانستيد ولي مدركي ارايه نكرديد گفت: در مسايل اطلاعاتي و امنيتي مدارك با زبان اطلاعاتي مطرح مي شود زبان حقوقي نيست كه بخواهيم سند و مدرك ارايه نماييم.

وزير كشور تاكيد كرد: اگر قرار باشد به زبان حقوقي اثبات كنيم، بايد اجازه دهند در آن محل حاضر شويم و تحقيق و بازجويي كنيم تا سند محكمه پسند ارايه دهيم.

پورمحمدي خاطر نشان كرد: وقتي وزير اطلاعات مي گويد كار انگليس است، طرف مقابل خود پيام را درك مي كند، آنها چون ظاهرا، دموكراسي و حقوق بشر معتقدند، اعتراف نمي كنند.

وزير كشور در ادامه، در پاسخ به سئوالي در خصوص عدم تخصيص بودجه به احزاب در لايحه 1385 گفت: قبول داريم كه بايد به احزاب كمك شود و سعي مي كنيم به هر طريق ممكن رديفي را به اين موضوع اختصاص دهيم.

پورمحمدي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت كه بودجه احزاب را با رديف ديگر تلفيق كرده ايم البته اگر رديف مستقلي بود، ما راحت تر بوديم.

وي درباره دخالت وزارت كشور در امور خانه احزاب و انتخابات آن گفت: ما دخالت نمي كنيم، بلكه بايد تسهيلاتي را براي آنها فراهم كنيم ما وظيفه همكاري نداريم اما اين كار نبايد شبهه اي داشته باشد.

پورمحمدي خاطر نشان كرد: كميسيون ماده 10 احزاب نيز در دولت قبلي و دولت فعلي انتخابات مذكور را مخدوش دانسته است و ما نمي توانيم به خانه احزاب تسهيلات دهيم هر چند كه مبلغ اين تسهيلات اندك است.

وي در عين حال متذكر شد: احزاب كه مي خواهند كشور را اداره كنند، ابتدا خود را اداره كنند و از اعضاي شوراهاي مركزي دوم و سوم خانه احزاب خواستيم با يكديگر نشست مشترك برگزار كرده و اختلافات را حل و فصل كنند.

وزير كشور درباره تدابير امنيتي در چهارشنبه سوري نيز اظهار داشت: وزارت كشور تدابير خاصي در اين زمينه ندارد، بلكه برخي پاركها و شهرداري ها از گذشته مراسمي را برگزار مي كردند كه مقرر شد اين مراسم از نظر سلامت و امنيت محيط كنترل شود.

پورمحمدي اضافه كرد: اين كار موجب مي شود كه هم مردم شادي كنند و هم عوارضي براي آنها نداشته باشد.

رئيس شوراي امنيت كشور در مورد كافي نبودن بودجه وزارت كشور جاي برگزاري دو انتخابات در سال آتي اظهار داشت: بودجه جاري ما افزايش نيافته است و چون قرار است صرفه جويي كنيم ؛ گرچه مي دانيم كار سختي است، اما با منطق صرفه جويي تحمل مي كنيم.

پورمحمدي افزود: اگر تجميع انتخابات رخ دهد و يك انتخابات برگزار شود، به سختي مي توانيم بودجه آن را تامين كنيم ؛ در غير اين صورت بايد براي رفع كسري بودجه، به مجلس متمم لايحه ارايه دهيم.

وزير كشور اضافه كرد: وزارت كشور چند هدف دارد كه دنبال تحقق آن هستيم ؛ يكي از آنها حمل و نقل عمومي است كه دولت و مجلس همكاري مناسبي در اين زمينه داشتند، هدف ديگر بودجه شهرداري هاست كه يك هزار و بيست شهرداري در كل كشور داريم كه به زحمت 20 تا 25 اداره از آنها مي توانند خود را اداره كنند ولي بقيه به كمك نياز دارند.

پور محمدي تصريح كرد: بايد از عوارض عمومي و ماليات، اين شهرداري ها را تامين كرد كه البته عوارض 9 درصد از خودروها را در لايحه گنجانده بوديم كه انتظار داشتيم مجلس آن را تصويب كند، اما اين اتفاق نيفتاد.

وي با بيان اينكه شهرداري توان مالي ندارد و مردم و مجلس بايد انتظارات خود را از اين نهاد كاهش دهند، اظهار داشت: اكنون دست ما بسته است و چنانچه به شهرداري ها كمك نشود، سياست توازن توسه شهري حاصل نمي شود و بحران حاشيه نشيني و سيل مهاجرت را همچنان خواهيم داشت.

رئيس شوراي امنيت كشور، سومين هدف وزارت كشور را تامين امنيت عنوان كرد و گفت: براي مسايل امنيتي و كنترل مرزها هم رديفي در بودجه ديده شده كه اگر تصويب نشود، عوارض مختلفي دارد و مجلس اگر امنيت مي خواهد و مايل است جلوي ناهنجاري ها، مواد مخدر و آسيب هاي ديگر گرفته شود، در اين زمينه با بودجه دولت موافقت كند.

پور محمدي تاكيد كرد: براي ايجاد و تقويت امنيت در كشور، راهي جز كنترل مرزها و تقويت ارگانهايي كه مسئوليت تامين امنيت را دارند، وجود ندارد.

خبرنگار "مهر" از حضور وزير كشور در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي و عدم همراهي هيات دولت در سفر به استان لرستان سئوال كرد كه پور محمدي پاسخ داد: من بايد فردا در جمع طلاب بسيجي قم سخنراني كنم و امروز هم در خصوص تبصره اي در لايحه بودجه كه مربوط به وزارت كشور بود، تصميم گيري شد كه البته عدم تصويب پيشنهاد دولت باعث خستگي روحي من شد و گرچه منطق بودجه حكم مي كرد چانه زني كنيم ولي با كنترل خود، از اين كار صرف نظر كردم.

وي ادامه داد: همه اعضاي دولت، رئيس جمهور را در سفر به استانها همراهي نمي كنند، برخي هم روز اول نمي روند و اكنون در تهران هستند و فردا به جمع اعضاي كابينه خواهند پيوست.

وزير كشور در پايان در پاسخ به سئوالي در خصوص وفاداري وي به ميثاق نامه دولت و احتمال تغيير او در پايان سال اول كاري دولت احمدي نژاد اظهار داشت: تلاش من پايبندي و عمل به ميثاق نامه بوده است و ديگران بايد قضاوت كرده و نمره بدهند كه تا چه حد توانسته ام موفق شوم.