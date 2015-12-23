محمود فکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با ابراز رضایت از عملکرد دو تیم استقلال و تراکتورسازی در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی گفت: با توجه به سرمای شدیدی که در ورزشگاه حاکم بود، هر دو تیم بازی خوبی از خود ارائه دادند و توانستند با استرس و فشاری که داشتند، یک بازی قابل قبول را ارائه دهند.

وی تاکید کرد: وقتی که یک بازی سه گل را در پی دارد، این نشان می‌دهد که دو تیم تهاجمی بازی کردند و هیچ کدام به فکر دفاعی بازی کردن نبودند و این یک اتفاق خوب برای فوتبال ماست.

کاپیتان پیشین استقلال در خصوص تیم سابقش گفت: استقلال شروع خوبی داشت و توانست در دقایق ابتدایی به گل خوبی دست پیدا کند و شهباززاده نشان داد که یک گلزن ذاتی است و دو گلی که این بازیکن به ثمر رساند، بسیار زیبا و فنی بود.

وی در خصوص تیم تراکتورسازی نیز گفت: تراکتور از نفرات خوبی برخوردار است و بازی خوبی انجام می‌دهد، اما فکر می‌کنم مشکل این تیم فنی نیست و کادر فنی تراکتور باید شرایط روحی تیم را بهتر کند تا این تیم بتواند در نیم‌فصل دوم بازی‌های قابل قبولی ارائه داده و به جایگاه واقعی‌اش برگردند.

محمود فکری در ادامه خاطرنشان کرد: یک ماه تعطیلی می‌تواند برای تراکتور بسیار مفید باشد و این تیم پتانسیل این را دارد که با شروع نیم‌ فصل بازی‌های بهتر و قابل‌قبول‌تری از خود ارائه دهد.

کاپیتان پیشین استقلال در پاسخ به این سئوال که آیا درست است که فینال این مسابقات ۶ ماه دیگر قرار است برگزار شود، گفت: کجای فوتبال ما بی‌ایراد است که این یک مورد ایراد نداشته باشد. چند هفته پیاپی تیم‌ها پشت سر هم بازی می‌کنند و به یکباره یک ماه لیگ تعطیل می‌شود.

وی تاکید کرد: سازمان لیگ می‌توانست این بازی را اواخر سال برگزار کند. من اعتقاد دارم که دیگر مردم تا شش‌ ماه آینده فینال جام حذفی را به کلی فراموش می‌کنند.

محمود فکری در خصوص تعطیلی‌های مکرر لیگ نیز گفت: عامل اصلی این بی‌نظمی در لیگ کارلوس کی‌روش است که برای هر بازی لیگ را تعطیل می‌کند. واقعا جای تاسف است که ما برای دیدار با گوام که حتی یک تیم لیگ دو ما می‌تواند گوام را شکست دهد، ما باید ۲۰ روز لیگ مان را تعطیل کنیم و من امیدوارم اتفاقات خوبی در فوتبال ما بیفتد که تمامی بازی‌ها در موعد مقرر برگزار شود.