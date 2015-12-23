حبیب‌الله موسوی بهار در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خوشبختانه استان همدان ازلحاظ ورود تجهیزات پزشکی قاچاق ایمن است، گفت: مردم می‌توانند در صورت برخورد با مشکلی از قبیل نارسایی در به‌کارگیری ملزومات پزشکی استاندارد در بیمارستان‌ها موارد را با مسئولین درمیان بگذارند تا در اولین فرصت رسیدگی شود.

وی در ادامه بابیان اینکه بیمارستان‌های همدان ازنظر کیفیت تجهیزات پزشکی در جایگاه مناسبی در سطح کشور قرار دارد، گفت: بیشتر بیمارستان‌های همدان به مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی روز مجهز هستند.

موسوی بهار با اشاره به اینکه تنها ازلحاظ کمبود دستگاه «ام آر آی» ضعیف بودیم که به‌تازگی تجهیزات لازم در بیمارستان تمام شهرستان‌های استان همدان دریافت و نصب شد، گفت: دستگاه «ام آر آی» در بیمارستان بعثت همدان نیز نصب‌شده و بیمارستان شهرستان ملایر نیز به دستگاه «ام آر آی» مجهز دسترسی پیداکرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به نصب دستگاه «سی‌تی‌اسکن» در شهرستان اسدآباد، افزود: بیمارستان‌های تویسرکان نیز از این لحاظ در دست بررسی و اقدام و تجهیز است.

وی بابیان اینکه دستگاه «سی‌تی‌اسکن» بیمارستان ملایر نیز تجهیز و نوسازی شد و تجهیز دستگاه «سی‌تی‌اسکن» بیمارستان شهرستان‌های کبودرآهنگ و رزن نیز در دست اقدام است، اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح تحول نظام سلامت اعتبارات مناسبی به بخش سلامت وارد استان همدان شده.

وی در رابطه با تجهیز کیفی بیمارستان‌های استان همدان نیز ادامه داد: تجهیزات پزشکی شامل دو بخش تجهیزات مصرفی و تجهیزات سرمایه‌ای است که ملزومات مصرفی از قبیل پروتز در ردیف تجهیزات پزشکی مصرفی گنجانده می‌شود.

موسوی بهار بابیان اینکه تجهیزات سرمایه‌ای دستگاه‌های پزشکی ازجمله «سی‌تی‌اسکن» و «ام آر آی» و غیره را شامل می‌شود، گفت: استان همدان در حال حاضر ازنظر تجهیزات سرمایه‌ای در جایگاه نسبتاً خوبی قرار دارد.

وی همچنین در ادامه افزود: با توجه به تلاش شبانه‌روزی همکاران این مجموعه برای تجهیز هرچه بیشتر و بهتر بیمارستان‌ها به ملزومات پزشکی استاندارد و باکیفیت، خوشبختانه تاکنون مشکلی درزمینهٔ کیفیت پایین تجهیزات پزشکی در بیمارستان‌ها گزارش نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان تأکید کرد: درصد بالایی از بیماران بستری‌شده در بیمارستان‌ها از کیفیت تجهیزات پزشکی در همدان رضایت کامل داشته.