شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص دیدار تیم‌های استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی گفت: دیدار خوبی را شاهد بودیم و بازی زیبایی را تماشا کردیم. استقلال در خط هافبک عملکرد خوبی داشت و توانست بازی را با جنگندگی از هافبک‌های تراکتورسازی بگیرد.

وی تاکید کرد: این بازی بیشتر جنگ تن به تن بود و بازیکنان دو تیم می‌جنگیدند تا توپ را تصاحب کرده و مهاجمانشان را در موقعیت گل قرار دهند.

هافبک پیشین استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: باتجربه‌های استقلال توانستند عامل موفقیت تیم خود باشند و جوانان این تیم هم با تلاش بیشتر و دویدن‌های مفید، باتجربه‌های تیم را در پیروزی مقابل تراکتور یاری دادند.

بیانی در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال در این دیدار با آرامش بازی کرد و زدن گل دوم نشان داد که این تیم دچار هیجان و استرس نیست و دقایقی پس از گل تراکتور توانست یک گل زیبا را وارد دروازه تراکتور کند.

وی درخصوص گلزنی شهباززاده پس از یک وقفه طولانی گفت: سجاد در دو بازی گذشته استقلال بسیار عملکرد خوبی داشت و پس از هفته‌ها دوباره به اوج بازگشت و گل دوم او به تراکتور یک گل بسیار حرفه‌ای بود که به دقت و با خونسردی کامل زده شد.

بیانی در خصوص عملکرد تراکتور در مقابل استقلال گفت: تراکتور را خوب ندیده‌ام. هافبک‌های این تیم انفرادی کار می‌کردند و بیشتر دنبال این بودند که خودشان را نشان دهند و کمتر به مهاجمان کمک می‌کردند.

وی تاکید کرد: مطمئنا قلعه‌نویی آنقدر باتجربه است که در تعطیلی نیم‌فصل با جذب بازیکن جدید و تمرینات خوب، دوباره تراکتورسازی را به روزهای اوج بازگرداند تا بتواند به رسیدن به بالای جدول فکر کند.

بیانی در پایان با انتقاد از سازمان لیگ به خاطر برگزاری فینال جام حذفی در خرداد سال آینده گفت: این مسئله باعث می‌شود زیبایی جام حذفی از بین برود. نه به الان که سازمان لیگ آنقدر فشار می‌آورد که بازیها هر چهار روز یکبار انجام شود و مسابقات حذفی را نیز با لیگ تداخل می‌دهد و نه به یکباره که دو تیم فینالیست باید ۶ ماه منتظر بمانند تا بتوانند رودرروی یکدیگر قرار بگیرند.