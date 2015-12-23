تاسیسات - گیتی پسند، حل یکی از معادلات قهرمانی لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال ایران فردا پنجشنبه برگزار می‌شود که در مهمترین و حساسترین بازی این هفته، تیم صدرنشین تاسیسات دریایی در تهران از تیم گیتی پسند میزبانی خواهد کرد. اهمیت این مسابقه علاوه بر سابقه دیدارهای گذشته این دو تیم، به جایگاه آنها در جدول بر می‌گردد. تاسیسات دریایی صدرنشین جدول است و در صورت پیروزی، ضمن افزایش امتیازش با تیم رده دومی مس، تا اندازه زیادی گیتی پسند را از کورس قهرمانی خارج خواهد کرد.

تیم تاسیسات برای این بازی ابوالقاسم عروجی را به خاطر مصدومیت در اختیار ندارد ولی وحید شمسایی که چند هفته به خاطر آسیب دیدگی از مسابقات دور بود، به احتمال زیاد تیمش را در این بازی همراهی خواهد کرد.

از سوی دیگر گیتی پسند در صورتی که بتواند مقابل تاسیسات به برتری برسد، هم شانس قهرمانی خودش را زنده نگه می‌دارد و هم این شانس را برای تیم‌های مس و دبیری حفظ می‌کند. البته گیتی پسندی‌ها به خاطر حضور دو بازیکن‌شان در تیم ملی خواستار به تعویق افتادن این مسابقه بودند که ظاهرا با این درخواست مخالفت شده است. در هر صورت نتیجه این مسابقه یکی از معادلات قهرمانی لیگ را مشخص خواهد کرد.

در دیگر بازی این هفته، تیم رده سومی دبیری تبریز در خانه خود به مصاف شرکت حفاری خواهد رفت. حفاری عملا شانسی برای قهرمانی ندارد و از طرف دیگر خطر سقوط را هم احساس نمی‌کند برای همین این تیم با فشار روانی کمتری در هفته‌های پایانی به میدان خواهد رفت؛ در حالی که تیم دبیری با ۴۱ امتیاز در رده سوم است و برای اینکه شانس قهرمانی‌اش را حفظ کند، باید در این دیدار به برتری برسد. تیم دبیری حدود ۱۲ هفته است که عملکرد فوق العاده و مستمری داشته و در این مدت شکست نخورده است.

تیم رده دومی مس سونگون هم این هفته استراحت دارد و باید چشم انتظار نتایج بازی‌های دیگر بماند. در انتهای جدول هم تیم فردوسی مشهد میهمان شهید منصوری است و شهروند ساری هم به مصاف یاسین پیشرو خواهد رفت.

برنامه مسابقات هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال که ساعت ۱۶ روز پنجشنبه برگزار می‌شود، به این شرح است:

* تاسیسات دریایی - گیتی پسند

* دبیری تبریز - شرکت حفاری اهواز

* یاسین پیشرو قم - شهروند ساری

* شهید منصوری - فردوسی مشهد

* میثاق تهران - آذرخش بندرعباس

* فرش آرا مشهد - مقاومت البرز

مس سونگون - استراحت

جدول رد‌ه‌بندی لیگ برتر فوتسال

۱- تاسیسات دریایی ۴۵ امتیاز - تفاضل گل ۳۸+

۲- مس سونگون ۴۵ امتیاز - تفاضل گل ۲۸+

۳- دبیری تبریز ۴۱ امتیاز

۴- گیتی‌پسند اصفهان ۴۰ امتیاز

۵- حفاری اهواز ۳۴ امتیاز

۶- یاسین پیشرو ۳۰ امتیاز

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۱۲- شهروند ساری ۲۱ امتیاز

۱۳- فردوسی مشهد ۱۹ امتیاز

۱۴- کاشی نیلوی اصفهان - سقوط کرده به لیگ دسته اول به خاطر عدم حضور در دو مسابقه پیاپی