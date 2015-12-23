یدالله گودرزی مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان کمپین کتابخوانی این شبکه رادیویی بیان کرد: با توجه به اینکه یکی از شاخص های توسعه در هر کشوری کتاب است، رادیو ایران از ابتدای امسال توجه ویژه ای به امر کتابخوانی داشته است.

وی ادامه داد: در راستای توجه به این مقوله اولین اقدام ما حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب بود و فعالیت هایمان به گونه ای بود که غرفه رادیو ایران بهترین غرفه رسانه ای نمایشگاه کتاب شد.

گودرزی با اشاره به کمپین کتابخوانی که در آبان ماه تشکیل داده اند، اظهار کرد: ما از ۲۲ آبان ماه کمپین «من کتاب می خوانم» را در برنامه «کافه هنر» راه اندازی کردیم و از مخاطبان خواستیم یک صفحه از آخرین کتابی را که خوانده اند و یا دوست داشته اند در یک فایل صوتی خوانده و صدایشان را ضبط کرده و بعد آن را برای رادیو ایران ارسال کنند. ارسال این فایل ها همچنان ادامه دارد و تا الان بیشتر از ۲۵۰۰ فایل صوتی بدست ما رسیده است که به تدریج در برنامه «کافه هنر» پخش می شوند. تعداد این فایل های صوتی آنقدر زیاد است که احتمالا پخش آنها تا پایان سال و یا حتی تا ابتدای اردیبهشت سال بعد طول بکشد.

مدیر گروه فرهنگ و اندیشه رادیو ایران همچنین با اشاره به پیوستن هنرمندان به این کمپین عنوان کرد: ما برای اینکه این کمپین به صورت موثر به حرکت خود ادامه دهد از مسئولان و هنرمندان نیز بهره گرفتیم و بیش از ۵۰۰ مسئول، کارشناس، هنرمند، نویسنده و نخبه به کمپین ما پیوستند که از میان آنها می توان به سه وزیر کشور و چهره هایی چون حجج الاسلام محسن قرائتی و آقاتهرانی و همچنین هنرمندانی مثل نیکی کریمی، محمدعلی کشاورز، جمشید مشایخی، شهرام حقیقت دوست و برانکو ایوانکوویچ اشاره کرد.

وی درباره تاثیر راه اندازی این کمپین یادآور شد: فرهنگ مثل اکسیژن است و نمی توان گفت اکنون کسی کتاب نمی خواند و یا وظیفه را به مسئولان سپرد. ما تا جایی که می توانیم باید به یاد مردم بیندازیم که کتاب بخوانند و اتفاقا باعث شدیم بسیاری به سراغ کتاب های خود بروند و آنها را خوانده و ضبط کرده و فایل های صوتی شان را برای ما ارسال کنند.

گودرزی در پایان گفت: امروز مرحله اول این کمپین به پایان می رسد و به همین منظور برنامه «کافه هنر» امشب ۲ دی ماه از ساعت ۲۰ تا ۲۱ از شهر کتاب مرکزی روی آنتن می رود. ما تصمیم گرفتیم پایان این کمپین را در میان کتابفروشی ها سپری کنیم و بعد از پایان مرحله اول کمپین «من کتاب می خوانم» مرحله دوم آن در اردیبهشت ماه و همراه با نمایشگاه کتاب آغاز خواهد شد.