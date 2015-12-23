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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۰۹

نایب رئیس شورای شهر تهران:

شهرداری ۳۰ هزار نیروی مازاد دارد/ شورا نمی تواند معجزه کند

شهرداری ۳۰ هزار نیروی مازاد دارد/ شورا نمی تواند معجزه کند

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران ۳۰ هزار نیروی مازاد دارد.

مرتضی طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت: مترو اولویت اصلی شورای چهارم بود و در برنامه پنجم، ما حمل و نقل عمومی را به عنوان راهبرد عمومی در اولویت اول قرار دادیم.

وی با بیان این مطلب که شورای شهر نمی تواند معجزه کند گفت: به دلیل کمبود منابع سرعت در ایجاد زیرساخت های حمل و نقل عمومی کاهش یافت. در حال حاضر سومین سال متوالی است که دولت با رکود همراه است و این رکود هر سال بیشتر می شود.

طلایی با اشاره به این مطلب که ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری از محل تغییر کاربری ها و تثبیت کاربری بوده، گفت: این به آن معناست که درآمدی نداشتیم ضمن اینکه شهرداری ۳۰ هزار نیروی مازاد دارد که با این کسری بودجه و نیروهای مازاد، مشکلات افزایش می یابد.

نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: استخدام بخشی از این نیروهای مازاد مربوط به دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران بوده که این امر نباید اتفاق می افتاد.

طلایی در خاتمه گفت: علیرغم این نیروی مازاد، کمبود بودجه و همکاری نکردن دولت با شهرداری، معتقدم شهرداری تهران در حوزه عمرانی و حمل و نقل به نسبت حوزه های خدماتی و فرهنگی و اجتماعی خوب عمل کرده است.

کد مطلب 3007231
سیامک صدیقی

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    نظرات

    • شهروند ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      نایب رئیس شورای شهر تهران.باسلام لطفا سری به اداره کل منابع انسانی شهرداری( متولی و سیاست گذار نیروی انسانی شهرداری تهران) در ساختمان نواب بزنید و خواهید دید که چقدر نیروی مازاد در این اداره اعم از مدیران و کارشناسان رسوب کرده و اضافه هستند. لطفا تعدیل نیرو از همین اداره شروع شود.با تشکر

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