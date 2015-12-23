به گزارش خبرنگار مهر، ایرج زاهدپور سه شنبه شب در جلسه شهرداران با استاندار قزوین که در سالن کنفرانس استانداری برگزار شد اظهار داشت: اعتبارات شهرداری های استان ۶۲۰ میلیارد تومان و اعتبارات سرمایه ای ۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: در سال گذشته بودجه شهرداری ها ۵۴۰ میلیارد تومان بود که افزایش آن در سال جاری زمینه اجرای طرح های مهم عمرانی را ممکن می کند.

زاهدپور تصریح کرد: ۲۵ شهرداری در استان فعالیت می کنند که ۷۶ درصد اعتبارات در امور عمرانی و ۲۴ درصد در امور جاری آنها هزینه می شود که این رویکرد نشان می دهد با مدیریت منطقی از بزرگ شدن شهرداری ها و تزریق نیروهای اضافی جلوگیری شده است.

مدیرکل امور شهری استانداری قزوین یادآور شد: حضور شهردارانی تحصیلکرده و توانمند در شهرهای استان موجب شده روند توسعه شهرها منطقی باشد که در این راستا ۴۵ درصد شهرداران دارای مدرک لیسانس، ۲۹ درصد فوق لیسانس، دو درصد دکتری، یک درصد حوزوی هستند و سه درصد دیپلم دارند.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه نيز در اين جلسه به نمایندگی از اعضاء شوراها گفت: تعامل منطقی شوراها و شهرداران و نیز همکاری با مسئولان استانی موجب شده تا روند کار در شهرداری ها با همه مشکلات موجود منطقی باشد.

علي کاظمی تصریح کرد: خوشبختانه حدود ۴۰ درصد شهرداران بیش از ۱۰ سال است که توانسته اند اعتماد مردم و شوراها را جلب کنند و با تثبیت مدیریت خود به کارها شتاب بیشتری بخشند.

وی گفت: با ساخت مسکن مهر در محدوده شهر محمدیه و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی مشکلاتی را به شهرداری محمدیه تحمیل کرده که از استاندار انتظار داریم برای حل مسائل ضمن تشکیل کارگروه ویژه و بازدید از ناحیه شهری مهرگان با نگاهی استانی برای رفع نیازهای ساکنان منطقه دستور پیگیری را صادر کنند.

کاظمی از همکاری خوب معاونت عمرانی استانداری و دفتر امور شهری با شهرداران و شوراها تشکر کرد.

در ادامه رضا طاهری رئیس مجمع شهرداران استان گفت: بیش از ۴۰۰ نوع خدمت مختلف از سوی شهرداری ها به مردم داده می شود و به نوعی ویترین خدمات دولت تلقی می شود.

طاهری بیان کرد: با استقرار ۷۶ درصد جمعیت استان در شهرها ضرورت خدمات رسانی گسترده و متناسب با نیازها در همه شهرهای استان احساس می شود که با کمبود شدید منابع مالی، شهرداران با سختی و تحمل مشکلات کار می کنند و همه توان خود را به کار گرفته اند تا مردم راضی شوند.

وی گفت: از مسئولان استان به ویژه استاندار انتظار داریم به مدیریت شهری توجه بیشتری کنند و از نظر مالی اعتبارات مورد نیاز شهرهای کوچک را در اولویت قرار دهند.

طاهری تصریح کرد: هزینه شدن بیش از ۷۰ درصد اعتبارات در امور عمرانی بیانگر جهت گیری و رویکرد شهرداران به توسعه شهری است اما برای موفقیت در کار نیازمند نگاه حمایتی مسئولان ارشد استان هم هستیم.