به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صادقی شامگاه سه‌شنبه در همایشی که به مناسبت هفته حمل و نقل با حضور رانندگان و راهداران در مجتمع ونوس قم برگزار شد، با تبریک این هفته به همه راهداران، رانندگان و تلاشگران این عرصه، گفت: توسعه زیرساخت‌ها در حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی باید به عنوان یک ضرورت مورد توجه باشد.

وی حمل و نقل را محور توسعه در ابعاد مختلف دانست و گفت: آنچه حمل و تقل زمینی را متمایز می‌کند سختی و خطر آفرینی آن است.

استاندار قم انسان‌هایی را که در عرصه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل زمینی فعالیت می‌کنند را انسان‌هایی با دقت، دلیر و شجاع خواند و افزود: این افراد در مسیری که فعالیت می‌کنند مشقت‌های بسیاری را تحمل می‌کنند که اجرشان نزد خداوند محفوظ و دعای خیر مردم پشت سرشان است.

وی در خصوص فعالیت‌های راهداران در استان عنوان کرد: با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تا کنون و در ایام یخبندان با مشکل خاصی روبه رو نبوده و این تلاشگران با توان و تجربه خود تمام مسیر‌ها را باز نگه داشتند.

در بحث انتخابات همه باید فعالیت کنند

صادقی در ادامه سخنان خود به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و ایام انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت: در بحث انتخابات همه باید فعالیت کنند.

وی تصریح کرد: با شرکت در انتخابات بار دیگر نشان خواهیم داد که از بلوغ سیاسی برخوردار بوده و سرنوشت کشور برایمان اهمیت دارد.

استاندار قم افزود: شرایط خوبی از چند روز پیش برای اجرای انتخابات اندیشیده شده است و با هم افزایی و همفکری برای تعیین هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت توافق‌هایی خوبی صورت گرفته است و با رعایت قانون و کمترین اختلاف این هیئت‌ها انتخاب شده‌اند.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود ۴۰ نامزد برای مجلس شورای اسلامی و ۱۲ نفر برای خبرگان رهبری از قم ثبت نام کرده‌اند، گفت: با مجوزی که گرفته‌ایم ۱۱۸ نفر نیز با حضور در ستاد انتخابات قم برای حضور در حوزه انتخابیه مجلس خبرگان رهبری در سایر استان‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.

با هر جناحی که موجب بی‌نظمی در جریان انتخابات شود برخورد خواهیم کرد

صادقی تأکید کرد: انتخابات را یک وظیفه ملی بدانید و مطمئن باشید ما به عنوان نماینده دولت در طول مراحل انتخابات بر اجرای قانون اصرار داشته و با هر گروه و جناحی که قصد بی‌قانونی و برهم زدن نظم انتخابات را داشته باشد برخورد خواهیم کرد.

وی همگرایی و هم‌افزایی هیئت‌های نظارت و اجرایی را موجب مشارکت حداکثری مردم در این انتخابات سرنوشت ساز دانست و تصریح کرد: سلامت، مشارکت و امنیت سه اصلی است که در انتخابات آن را دنبال می‌کنیم.

استاندار قم فعالیت مسئولان در محور قانون در راستای برگزاری انتخابات را مورد تأکید قرار داد و افزود: امانت داری و صیانت از آرای مردم مهم‌ترین وظایف متولیان برگزاری انتخابات است.