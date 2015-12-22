فعالان قرآنی باید مزین به اخلاق قرآنی باشند

حسن فرخی مقدم یکی از متسابقین حاضر در این مسابقات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به یاری خدواند حافظ کل قرآن هستم و در این مرحله از مسابقات موفق به کسب رتبه نخست رشته معارف شدم.

وی کتاب آسمانی قرآن را انگیزه‌ساز آدمی و امیدبخش در زندگی یاد کرد و افزود: در مسیر حفظ و یادگیری قرآن کریم باید تلاش ها مضاعف شود تا در ترویج معارف بتوان قدمی برداشت چرا که هر نعمتی که به انسان داده می شود وظیفه اصلی انتقال اندوخته‌ها را نیز در به دنبال خواهد داشت.

فرخی مقدم با اشاره به اینکه به خاطر علاقه به تفسیر در مطالعه قرآن اهتمام دارد، افزود: سطح این دوره از مسابقات بسیار بالا بود و سوالات از مرکز طرح ریزی شده بود و باید قبل از شرکت در این مرحله رتبه اول استانی را به دست می آوردیم و به حد نصاب نمره ۸۰ می‌رسیدیم.

وی تصریح کرد: ۳۱ نماینده از همه استان در سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری به میزبانی استان کرمانشاه حضور داشتند و به نوعی برتر محسوب می شدند و این موضوع هیجان مسابقات را چند برابر کرده بود.

فرخی مقدم ادامه داد: افراد فعال در عرصه قرآنی به ویژه معارف باید مزین به اخلاق قرآنی و اهل عمل به این کتاب الهی باشند و تا آنجا که می توانند به بیانی ساده معارف قرآن را مطرح کنند و نیز آیات متناسب با آن و سوره های پر فضیلت را در مراسم های گوناگون به ویژه در نمازهای مغرب و عشاء به مردم منتقل کنند.

وی خاطر نشان کرد: از سال ۸۰ توانستم توفیق حفظ کل قرآن را کسب کنم و در حال حاضر دانشجوی دکترای مهندسی برق و نیز دبیر هنرستان می باشم.

این حافظ کل قرآن و نفر اول رشته معارف با اشاره به اینکه پیش تر نیز حائز رتبه سوم کشوری در مسابقات بسیج معارف شده، اظهار داشت: نباید از رجوع به این کتاب آسمانی تردید کرد بلکه باید در همه امور زندگی به آن مراجعه کنند و از دستورات دینی آن تبعیت شود.