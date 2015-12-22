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۲ دی ۱۳۹۴، ۰:۱۹

واکنش مداخله جویانه آمریکا به قوانین داخلی چین

واکنش مداخله جویانه آمریکا به قوانین داخلی چین

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای مدعی شد: قانون ضدتروریسم جدید چین در راستای مبارزه با تروریسم نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که قانون جدید ضدتروریسم چین نه تنها به مبارزه علیه تروریسم کمک نمی کند بلکه موجب ضربه زدن به آن می شود.

وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه افزود: دولت چین در قانون ضدتروریسم به عبارتی با تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در چین مبارزه می کند.

گابریل پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت قانون جدید چین هدفی غیر از مبارزه با تروریسم دنبال می کند و در حقیقت با محدودکردن حوزه های تجارت آمریکا به مبارزه علیه تروریسم در جهان ضربه می زند.

وی همچنین به یک قانون امنیت ملی چین اعتراض کرد که امسال برای سازمانهای غیر دولتی این کشور محدودیت هایی ایجاد کرد. پرایس گفت: دولت آمریکا اعتقاد دارد این قانون برای محدودیت کار سازمان های غیر دولتی در چین وضع شده است.

وی مدعی شد: قانون ضدتروریسم چین در داخل این کشور نیز موجب محدود شدن آزادی بیان و ارتباط آزاد بین احزاب سیاسی کشور شده است.

کد مطلب 3007304

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