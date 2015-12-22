سازمان ملل ائتلاف سعودی علیه یمن را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه ای خطاب به شورای امنیت اعلام کرد ائتلاف ضدتروریسم تشکیل شده توسط عربستان به هیچ وجه هدف مبارزه با تروریسم را دنبال نمی کند.

این نهاد در نامه خود به اعضای شورای امنیت اعلام کرد در حقیقت عربستان با تشکیل این ائتلاف درصدد ضربه زدن بیشتر به مخالفان خود در یمن است و به جای تروریستها درصدد توجیه قانونی حملات هوایی خود علیه غیرنظامیان شهرهای یمن است.

زید رعد الحسین مامور سازمان ملل در امور حقوق بشر گفت تمام اعضای سازمان ملل در حملات عربستان علیه مردم بی دفاع یمن مسئولیت دارند و باید این حملات را محکوم کنند.

وی گفت از سال گذشته تنها ۶ هزار نفر در اثر حملات هوایی عربستان کشته شده اند که ۶۰۰ نفر از این تعداد را کودکان تشکیل می دهند.

ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان بارها در حملات هوایی خود به یمن اماکن مسکونی یمن را هدف قرار داده اند که منجر به کشته شدن هزاران نفر از زنان و کودکان شده است.

این در حالی است که سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل و رئیس شورای امنیت در ماه دسامبر به جای حملات هوایی عربستان اقدامات حوثی ها در یمن را محکوم کرده بود.

پاور در ماه گذشته تنها به یک اعلامیه هشدار علیه عربستان اکتفا کرد و گفت این کشور باید در حملات خود به یمن مراقب اماکن مسکونی باشد.

گفتنی است طرفهای درگیر در یمن ۱۵ دسامبر بر آتش بس موقت در این کشور توافق کردند.