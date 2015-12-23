فعال حقوق بشر: اقدامات عمر البشیر کافی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نبیل ادیب یک فعال حقوق بشر در سودان می گوید با وجود تلاش های عمرالبشیر رئیس جمهور کشور برای گفتگوی ملی وضعیت حقوق بشر در این کشور بدتر شده است.

این فعال حقوق بشر به تلاش های بشیر در ایجاد مذاکره بین گروهها و احزاب مخالف در کشور اشاره کرد و گفت به نظر می رسد این تلاش ها کافی نبود است و باید دولت زمینه آزادی بیان در کشور را فراهم کند.

وی اظهار امیدواری کرد گفتگوهای ملی بتواند زمینه آزادی بیان و حقوق بشر در کشور سودان را فراهم کند.

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان که از سوی دادگاههای عفو بین الملل به جنایت جنگی متهم شده است از احزاب مخالف خواسته است برای بهبود اقتصاد و سیاست در کشور تلاش کنند.

وی در بیانیه ای در ژانویه سال ۲۰۱۴ از احزاب مخالف خواست برای بهبود وضعیت کشور با مقامات دولتی همکاری کنند.