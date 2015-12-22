امضای آتش بس بین دولت اوکراین و جدایی طلبان مناطق شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، آتش بس بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان شرقی از نیمه شب سه شنبه اجرا خواهد شد. به گفته یکی از مشاوران رئیس جمهوری اوکراین، این توافق بین دولت و جدایی طلبان در مینسک امضا شده است.

هدف از این اقدام، دادن فرصت برگزاری جشن پایان سال به ساکنان مناطق درگیری شرقی در آرامش و امنیت عنوان شده است. این در حالی است که آتش بس تعیین شده در ماه سپتامبر همچنان متزلزل بوده و طی این مدت به کرات از سوی طرفین نقض شده است.

گفتنی است اتحادیه اروپا و آمریکا به بهانه اجرایی نشدن مفاد توافقنامه مینسک بار دیگر تحریم هایی را علیه روسیه اعمال کردند. در پاسخ به این اقدام وزارت امورخارجه روسیه اعلام کرد اجرایی نشدن توافقنامه مینسک تنها بهانه ای است که از سوی اتحادیه اروپا برای تمدید تحریم علیه مسکو مطرح شده است.