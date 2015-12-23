۱۰ خانه فرهنگ در شهرستان ملارد احداث می شود

حاجعلی بحری در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به نقش سازنده زیرساخت های فرهنگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی این شهر مهاجر پذیر، اظهار داشت:در شرایطی که تنوع قومی و طایفه ای در منطقه ملارد بسیار متکثر و بالا است، ارتقای امکانات فرهنگی ضرورتی است که کم توجهی به آن تبعات ناخوشایندی به همراه دارد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع، ساخت و احداث ۱۰ خانه فرهنگ در دستور کار قرار گرفته است که بهره برداری از آن ها در مجموع، به چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

بحری گفت:در حال حاضر با محدودیت های شدید مالی مدیریت شهری ملارد، امکان راه اندازی و احداث این طرح ها وجود ندارد که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی، بستر و شرایط لازم برای افتتاح پروژه های اشاره شده میسر شود.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد عنوان کرد: کمبود دارالقرآن یکی دیگر از دغدغه های ما در شهر ۴۰۰ هزار نفری ملارد به شمار می رود که با افتتاح و اتمام عملیات ساخت دارالقرآن مارلیک، بخشی از کمبودها در این حوزه رفع می شود.

وی در خاتمه یادآور شد: نیازها و الزامات فرهنگی این شهر فراتر از این طرح ها است و بهره برداری از پروژه های مذکور، تنها بخشی از محدودیت ها را رفع می کند که امید است با گشایش های مالی و توجه هر چه بیشتر مسئولان زیربط به عرصه فرهنگ در این شهر، آینده درخشان تری برای ملارد رقم بخورد.