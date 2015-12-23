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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۱۳

معاون سنجش دانشگاه خبر داد:

تغییر مرجع اعلام نتایج آزمون‌های دانشگاه علمی کاربردی

تغییر مرجع اعلام نتایج آزمون‌های دانشگاه علمی کاربردی

معاون سنجش دانشگاه علمی کاربردی از تغییر مرجع اعلام نتایج آزمون های این دانشگاه خبرداد و گفت: نتایج آزمون های این دانشگاه از طریق سازمان سنجش اعلام نخواهد شد.

عباس علایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بهمن ماه سال جاری نتایج آزمون های دانشگاه علمی کاربردی از طریق سایت این دانشگاه اعلام خواهد شد و دیگر سازمان سنجش نتایج آزمون های این دانشگاه را اعلام نخواهد کرد.

وی بیان داشت: طبق توافق صورت گرفته با سازمان سنجش نتایج تمامی آزمون های این دانشگاه از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد اما همچنان فرایند ثبت نام، بررسیهای علمی و گزینش علمی در آزمون ها از طریق سازمان سنجش صورت می گیرد.

معاون سنجش دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: از نیمسال دوم سال جاری این روند جدید اعمال خواهد شد و این روال در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

علایی تصریح کرد: دلیل تغییر مرجع اعلام نتایج آزمون های این دانشگاه بمنظور مدیریت زمان صورت گرفته است تا از این طریق دانشگاه بتواند برنامه ریزی و سازماندهی لازم را برای پذیرش دانشجویان انجام دهد.

به گزارش مهر، درحال حاضر ثبت نام و اعلام نتایج تمامی آزمون های دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.

کد مطلب 3007356

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