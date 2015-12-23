عباس علایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از بهمن ماه سال جاری نتایج آزمون های دانشگاه علمی کاربردی از طریق سایت این دانشگاه اعلام خواهد شد و دیگر سازمان سنجش نتایج آزمون های این دانشگاه را اعلام نخواهد کرد.

وی بیان داشت: طبق توافق صورت گرفته با سازمان سنجش نتایج تمامی آزمون های این دانشگاه از طریق سایت دانشگاه اعلام خواهد شد اما همچنان فرایند ثبت نام، بررسیهای علمی و گزینش علمی در آزمون ها از طریق سازمان سنجش صورت می گیرد.

معاون سنجش دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: از نیمسال دوم سال جاری این روند جدید اعمال خواهد شد و این روال در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

علایی تصریح کرد: دلیل تغییر مرجع اعلام نتایج آزمون های این دانشگاه بمنظور مدیریت زمان صورت گرفته است تا از این طریق دانشگاه بتواند برنامه ریزی و سازماندهی لازم را برای پذیرش دانشجویان انجام دهد.

به گزارش مهر، درحال حاضر ثبت نام و اعلام نتایج تمامی آزمون های دانشگاه جامع علمی کاربردی از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود.