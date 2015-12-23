«کارد و کلوچه» و «تمرین برای اجرا» به قطار فجر پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، دو فیلم سینمایی «کارد و کلوچه» و «تمرین برای اجرا» از سه گانه «فیلم و نمایش» به کارگردانی محمدعلی سجادی به دفتر سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد.

«کارد و کلوچه» برای حضور در بخش گروه «هنر و تجربه» آماده شده است. این فیلم یک اثر تجربی و تلفیقی از مستند داستانی است که با حضور هنرجویان آموزشگاه سمندریان ساخته شده است.

همچنین فیلم سینمایی «تمرین برای اجرا» داستان یک کارگردان تئاتر است که تصمیم می‌گیرد تا با جمع کردن گروهی بتواند داستان سیاوش را از روی شاهنامه فردوسی بخوانند و برای اجرا تمرین کنند. در این فیلم سینمایی بازیگرانی چون میکائیل شهرستانی، مهدی میامی، محمدعلی سجادی، محمود راسخ فر، محمد ساربان، حسین فلاح، آزاده موحد، آوا دارویت، نیما لبخنده، دانیال اسماعیل‌زاده، نسیم میرزاده و ماهور سجادی حضور دارند.

«کارد و کلوچه»، «تمرین برای اجرا» و «حمیدهما» سه فیلم از سه گانه «فیلم و نمایش» هستند که دو فیلم «کارد و کلوچه» و «حمیدهما» از این سه گانه برای نمایش در گروه سینمایی «هنر و تجربه» ساخته شده است.