ترکیب متفاوت تیم ملی تنیس روی میز برای سفر به مجارستان و آلمان!

به گزارش خبرنگار مهر، بنا براعلام احمد سعادتمند سرپرست فدراسیون تنیس روی میز، تیم ملی پیش از حضور در مسابقات فجرکاپ که طبق برنامه قرار است طی روزهای ۱۲ تا ۱۶ بهمن ماه در جزیره کیش برگزار خواهد شد، در دو رویداد بین المللی شرکت خواهد کرد.

تور جهانی مجارستان و آلمان که به ترتیب اول تا چهارم و هفتم تا یازدهم بهمن ماه برگزار می شوند، دو رویداد پیش بینی شده برای آماده سازی بیشتر و بهتر ملی پوشان تنیس روی میز است اما نکته جالب اعزام تیم ملی به مجارستان و آلمان با ترکیبی متفاوت است.

برای حضور در تور جهانی مجارستان مسئولان فدراسیون تنیس روی میز نوشاد و نیما عالمیان، افشین نوروزی، پوریا عمرانی و امیرحسین هدایتی را به عنوان اعضای تیم اعزامی ایران معرفی کرده اند. تیم ملی تنیس روی میز پس از اتمام این رقابت ها از همانجا راهی آلمان می شود تا در تور جهانی این کشور که به میزبانی برلین برگزار خواهد شد، شرکت کند. این در حالی است که برای حضور در تور جهانی آلمان، نام افشین نوروزی در ترکیب معرفی شده قرار نگرفته است!

بر اساس ثبت نام انجام شده توسط فدراسیون تنیس روی میز، نوشاد و نیما عالمیان و پوریا عمرانی بازیکنانی هستند که برای حضور در تور جهانی آلمان عازم این کشور می شوند. البته نیما عالمیان و پوریا عمرانی در لیست انتظار مسابقات قرار دارند!

به گزارش مهر، تاکنون ۳۴۴ بازیکن از ۴۸ کشور جهان برای شرکت در تور جهانی تنیس روی میز آلمان ثبت نام کرده اند.