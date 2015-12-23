واکنش آیت الله ملک حسینی به حوادث اخیر دانشگاه آزاد یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی سه شنبه شب در نشست وحدت حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سریع الواکنش نیستم و در خصوص موضوع ابتدا از همه سوال می کنم، گفت: در این خصوص مطالب اکثر سایتها را مطالعه کردم اما معلوم نشد اصل واقعه چه بوده و این خیلی دردآوراست.
وی افزود: یک بار بحث گزارش از واقعه است و یک بارهم بحث تحلیل واقعه است و معلوم است که در تحلیل هرکس دیدگاه متفاوتی دارد اما گزارش واقعه تحلیل نیست و در مراجعه به سایتهای مختلف به اصل واقعه پی نبردم و به همین خاطر واکنشی نشان ندادم.
توهین به بسیج روا نیست
آیت الله ملکحسینی توهین به بسیج در این ماجرا را تقبیح کرد و گفت: توهین به بسیج که رگ جاری در جامعه انقلابی است روا نیست، چرا که کسی پشت بسیج مخفی نشده که شما به بسیج توهین میکنید.
وی خطاب به توهینکنندگان به بسیج افزود: شما اگر میخواهید حملهای به کسی کنید که پشت بسیج پنهان شده، ابتدا آن شخص را پیدا کنید و سپس به او حمله کنید.
وی بیان کرد: کسی حق ندارد نفرتهای خودش را که در نهادشان ذخیره شده در هنگام اتفاقات بروز دهد و کسی حق ندارد به نام بسیج از خود رفتار ناشایست بروز دهد و کسی حق ندارد به بسیج حمله کند.
بسیج به هیچ حزب و دولتی ربط ندارد
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بسیج به هیچ حزب، نهاد، دولت و سازمانی ربط ندارد، بلکه بسیج در واقع تمرکز نیروهای متفرق جامعه برای اعتلای انقلاب در برابر دشمن است.
وی اظهار کرد: چه لطفی دارد کسی که متهم در فتنه است و زندان رفته برای سخنرانی در دانشگاه دعوت شود و مگر به جای این افراد همفکرهای دیگری نیستند که در رفتارهای اجتماعی درست عمل کردهاند و میتوانند وارد مجامع شوند و بیان فکر کنند، بنابراین چرا باید به جای آنها، افراد مسئلهدار دعوت شوند و دعوت کنندگان مگر نباید مدعو را بشناسند.
آیت الله ملک حسینی به کرسیهای آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: اگر اندیشهای مطرح شود در کنار آن آزادی معقول وجود دارد، به شرطی که فکر و اندیشه مطرح باشد نه تخریب و هوچیگری. چراکه آزادی در شعار با آزادی در فکر تفاوت دارد. آزادی شعار و تخریب معنا ندارد اما اگر فکر است باید آزاد باشد و دیگران هم باید آزاد باشند و فکر خود را مطرح کنند. اگر آزادی سلب شود، اندیشه های جامعه رو به زوال می رود.
تقابل ها به کشور ضربه زده است
نماینده ولیفقیه در استان به همدلی و همزبانی اشاره کرد و گفت: در کلام مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی بود اما همفکری نبود چراکه تفاوت فکرها روشن است، اما باید همدلانه این تفاوت فکرها را برتابید تا به تعامل منتهی شود در غیراینصورت به تقابل میانجامد.
آیت الله ملک حسینی تاکید کرد: تقابل در زمانهای مختلف به ظرفیتهای جامعه ضربه زد و با روی کار آمدن هر دولتی نیمی از ظرفیتهای جامعه معطل می ماند که به نفع جامعه و انقلاب نیست زیرا افکار مختلف تنها با همدلی و همزبانی قادر به ایستادگی در برابر دشمن هستند.
وی تصریح کرد: اگر به جای تعامل تقابل باشدهرگز معجزه ای برای تحقق برنامههای چشمانداز ۱۴۰۴ رخ نمی دهد. باید به پشت سر خود نگاه کنیم و اگر قرار باشد این تقابلها وجود داشته باشد به نتیجه دلخواه نمیرسیم؛ مگر اینکه همدلی و همزبانی را به صورت عملی در جامعه داشته باشیم.
آیت الله ملک حسینی گفت: در فضایی که همواره تقابل وجود داشته باشد فضا همیشه فتنهآلود است و هرگز کرسیهای آزاداندیشی و کرسیهای هماندیشی اتفاق نمیافتد.
مقابله با قانون درست نیست
وی با اشاره مجدد به حوادث دانشگاه آزاد یاسوج اظهار داشت: اگرچیزی بعد از اشتباه مسئولان و برخلاف آنچه که می بایدصورت گرفت، اما وجه قانونی دارد، مقابله با قانون نیز درست نیست.
نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری لاپوشانی کردن، سکوت کردن، مسئله را رها کردن و منتظر تکرار حادثه بودن را کار درستی ندانست و گفت: در این حادثه کسی عذری بخواهد و اعتراف به اشتباه کند و کسی برخورد با تخلف کندتا معلوم شود مشکل از کجا بود و چه کسی اشتباه کرده و کجا عمدی در کار بوده است.
دانشگاه نباید سیاست زده شود
وی به رؤسای دانشگاههای استان کهگیلویه و بویراحمد هم توصیه کرد: محیط علمی را در دانشگاهها فراهم کنند.
آیت الله ملک حسینی تصریح کرد: دانشگاه باید سیاسی باشد اما سیاست زده نباشد و یک سیاست علمی و سیاست روشمند برای دانشگاه مطلوب است.
وی افزود: اگر قرار بر این شد که وقتی دوره برخی افراد برسد به دنبال این باشند که دوستانشان را برای حضور در دانشگاه دعوت کرده که جوسازی کنند رفتار مقنن نیست، چراکه این چنین رفتاری در گذشته غلط بود و امروز هم اشتباه است.
صاحبان دو اندیشه را دعوت کنید
آیت الله ملکحسینی تصریح کرد: اگر می خواهید زمینه ارتقای دانشجویان را فراهم کنید صاحبان دو اندیشه را دعوت کنید و هرکس هم در این جلسه خواست بی ادبی کند باید با او برخورد شود.
وی بر عدم تکرار چنین حوادثی تاکید کرد و گفت: استان کهگیلویه و بویراحمد استانی سالم و پاک است که نباید آن را ملبس به حرکتهای زشت کنیم و چهره زیبای آن را خراب کنیم.
وی سرمایه واقعی این استان را نیروی انسانی آن دانست و افزود: یک استانی با این ظرفیت انسانی نباید به خاطر اشتباهات ما به آن نگاه بد شود.
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