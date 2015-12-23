مجید امیری مسئول اکران مردمی جشنواره عمار در استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با نزدیک شدن به موعد برگزاری ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار، عموم مردم، فعالان فرهنگی و نیروهای خودجوش استان می‌توانند با مشارکت در اکران‌های مردمی این جشنواره، یاری‌گر فیلمسازان جوان سینمای انقلاب اسلامی باشند.

وی در ادامه گفت: بر اساس اعلام روابط عمومی این جشنواره تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان فرهنگی و نیروهای خودجوش مردمی از شهرها و روستاهای مختلف استان در سامانه اکران مردمی جشنواره عمار ثبت‌نام کرده‌اند.

امیری ادامه داد: همچنین علاقه‌مندان، می‌توانند از طریق مراجعه به تارنمای AmmarFilm.ir یا ارسال نام شهر خود به همراه عبارت «درخواست اکران» به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۸۰۱، به جمع اکران کنندگان مردمی ششمین دوره جشنواره بپیوندند.

گفتنی است؛ براساس اعلام دبیرخانه این جشنواره، تکثیر یا اکران فیلم‌ها خارج از چارچوب اکران مردمی مجاز نیست و اکران کننده موظف است پس از هر اکران، گزارش آن را در قالب یک پیامک (نام شهر، نام محل اکران، زمان اکران و فیلم های اکران شده) به سامانه ۳۰۰۰۱۸۰۱ یا رایانامه ammarfilmfest@gmail.com ارسال کند و در صورت امکان، بازخوردهای اکران (نظرات مخاطبان، یادداشت فیلم و ...) را نیز از طریق سامانه اکران AmmarPortal.ir برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

همچنین لازم به ذکر است ششمین جشنواره مردمی فیلم عمار، دی ماه سال جاری و همزمان با حماسه نه دی، در تهران و نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و تاکنون فیلم­ های عمار در محل ­های مختلفی مثل سینما، مسجد، مدرسه، دانشگاه، فرهنگسرا، خانه شهید، پارک، هیئت، پایگاه بسیج اکران شده است.