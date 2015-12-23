به گزارش خبرنگار مهر، پنج دیدار هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه برگزار می شود. سهم تهران از این تعداد بازی، تنها یک دیدار است که میان دو تیم شیمیدر و دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

شاگردان مصطفی هاشمی در تیم دانشگاه آزاد که در مرحله برگشت مسابقات به نسبت مرحله رفت عملکرد به مراتب بهتری داشتند و اتفقا دو دیدار اخیر خود را هم با برد سپری کردند، برای ادامه این روند و خوب ماندن در لیگ باید برنده دیدار فردا برابر حریف تهرانی باشند به خصوص اینکه در مرحله رفت نتیجه این دیدار را واگذار کردند و دیدار فردا بهترین فرصت برای جبران آن شکست است.

از طرفی پیروزی در دیدار این هفته هم برای شیمیدر اهمیت بسیار بالایی دارد. به هر حال تنها با کسب دو امتیاز کامل از این تیم می تواند نسبت به تثبیت جایگاه خود در رده دوم و حتی احتمال صدرنشینی فکرکند. برای این دو مهم بازیکنان شیمیدر باید برنده دیدار برابر دانشگاه شوند و همین موضوع رقابت این دو تیم را حساس و مهم کرده است.

در روزی که شیمیدر برگزار کننده دیداری تعیین کننده در تهران است، دیگر تیم های بالای جدولی برگزار کننده دیدارهایی به مراتب راحت تر خواهند بود طوریکه پتروشیمی صدرنشین در تبریز با شهرداری این شهر روبرو می شود که از مجموع سیزده دیدار گذشته خود تنها در دو دیدار صاحب پیروزی شده است. شهرداری اراک هم که همین هفته گذشته به لطف غلبه بر شهرداری گرگان و از طرف دیگر باخت نفت آبادان به رده سوم صعود کرد هم به مصاف مشهدی ها خواهد رفت که فاصله زیادی با انتهای جدول ندارد.

در سایر دیدارهای این هفته گرگانی ها میزبان تیم ته جدولی نیروی زمینی هستند و نفت آبادان هم با آینده سازان روبرو خواهد شد. این دو دیدار فرصت همزمانی است برای تیم های میزبان تا با استفاده از این امتیاز پیروز شوند و شکست اخیر خود را جبران کنند. شکستی که به خصوص برای نفت خیلی گران تمام شد چون سقوط دوباره این تیم را به همراه داشت.

برنامه دیدارهای هفته چهاردهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم های شرکت کننده در این رقابت ها پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

* شیمیدر تهران - دانشگاه آزاد

* ثامن مشهد - شهرداری اراک

* شهرداری گرگان - نیروی زمینی

* نفت آبادان - آینده‌سازان اصفهان

* شهرداری تبریز - پتروشیمی بندر امام

جدول رده بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (13 بازی، 10 برد، 3 باخت، 23 امتیاز)

2- شیمیدر تهران (13 بازی، 10 برد، 3 باخت، 23 امتیاز)

3- شهرداری اراک (13 بازی، 9 برد، 3 باخت، 22 امتیاز)

4- نفت آبادان (13 بازی، 9 برد، 4 باخت، 23 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (13 بازی، 8 برد، 5 باخت، 21 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (13 بازی،7 برد، 5 باخت، 20 امتیاز)

7- ثامن مشهد (13 بازی، 6 برد، 7 باخت، 19 امتیاز)

8- شهرداری تبریز (13 بازی، 2 برد، 11 باخت، 15 امتیاز)

9- آینده سازان اصفهان (13 بازی، 2 برد، 11 باخت، 15 امتیاز)

10- نیروی زمینی (13 بازی، 2 برد، 11 باخت، 15 امتیاز)