مهاجرت نخبگان از کشور رو به کاهش است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی در گردهمایی معاونان جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استانها، شعار محوری دولت یازدهم را تدبیر به همراه امیدبخشی دانست و گفت: مسبب اصلی آسیب ها و مشکلات اجتماعی، ریشهای غیر از اشتغال دارد و آن یأس و ناامیدی است. تحقیقات نشان می دهد 60 درصد اعتیاد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی در خانوادهها و بین افراد متاهل رخ می دهد.

گودرزی ناامیدی را مبنایی ترین عنصر در بزه تلقی و مایوس کنندگان را عامل اصلی ایجاد آسیبهای اجتماعی در بین جوانان دانست و افزود: دولت به دنبال احیاء امید است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: طبیعی است وقتی جوان دچار یاس شود، این در نهایت منجر به فرار مغزها می شود که در این صورت نیز دوباره سیستم اجرایی را بانی این وضعیت می دانند. اما این گونه سیاه نماییها در دید مردم جور دیگری است چرا که آمار نشان می دهد سیر مهاجرت نخبگان در حال کاهش است.

وی با اشاره به این نکته که نمی توان منکر نارسایی ها، کاستی ها و کمبود منابع شد، تاکید کرد: اگر کسی غیر از این بیندیشد بیمار یا خوشبین افراطی است و باید عاقلانه و منطقی مسائل اجتماعی را رصد کرد.

وزیر ورزش و جوانان همچنین ابراز امیدواری کرد تا بخشی از رسانه ها که از بیت المال ارتزاق می کنند و تخم ناامیدی را در دل مردم می کارند این رویکرد را تغییر دهند چراکه آسیبهای ناشی از این یأس به همه افراد جامعه خواهد رسید.

محمود گودرزی در ادامه ماموریت وزارت ورزش و جوانان را توسعه اموراین دو حوزه خواند و گفت: حوزه ورزش و جوانان به فراخور برنامه ها ،وزن خود و شرایط از منابع متنعم می شوند. منابع بخش جوانان شفاف نیست که اگر شفاف سازی صورت گیرد سهم محدودی خواهد بود که پاسخوی نیازهای آن ها نیست.

وی در عین حال اظهار داشت: دستگاههای متعدد و متنوعی وجود دارند که یکی از ماموریتهای اصلی آنها رسیدگی به مطالبات جوانان است که باید شما این مطالبات را بخواهید و مراقب کم کاریها باشید.

وزیر ورزش و جوانان ایجاد فضای گفتمان در خصوص مسئله جوانان را از جمله وظایف ارگانهایی نظیر صدا و سیما عنوان و خاطرنشان کرد: این ارگان در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان کمترین حضور را داشته است. چگونه می شود نهادی که مبلغ اندیشه های نظام است کمترین وقت را به موضوع جوانان اختصاص دهد و این جای گلایه دارد.

گودرزی وظیفه مدیران کل ورزش و جوانان استانها را آشناسازی ارگانها و نهادها با وظایفشان در خصوص جوانان عنوان کرد و گفت: برخی استانها توجه اندکی در رابطه با حوزه جوانان از خود نشان می دهند که باید این رویکرد و پارادایم تغییر یابد چرا که تا خود به این حوزه وارد نشوند نی توانند از دیگر ارگانها مطالبه ای داشته باشند.

وی با اشاره به پیشنهادات ارائه شده به دولت ابراز امیدواری کرد تا با وجود محدودیتهای منابع سهم جوانان به طور خاص دیده شود و همچنین سازمان مدیریت این سهم را ببیند تابتوان در سال 95 فعالیتهای این بخش را عمیقتر و وسیعتر کرد.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: دولت ها به تنهایی توان حل و فصل مشکلاتشان را ندارند و مشارکت مردم را همواره مطالبه و یا واگذاری امور به مردم را به عنوان استراتژی اولویت دار به وزرا ارائه می کنند.

گودرزی همچنین از سازمان های مردم نهاد به عنوان حوزه هایی یادکرد که می توانند در این موضوع ورود کنند چرا که مبتنی بر دانش هستند؛ پس مسئولین ورزش و جوانان استان ها باید در راستای افزایش این مجموعه کیفی و کمی گام بردارند.

وی افزود: ما شاهد هستیم در هر استانی که این اتفاق افتاده توفیقات زیادی کسب شده است. در همین رابطه جوانان با آموزش در گروه های همفکر و همسان توانمند می شوند. اگر در جایی خانواده و اندیشه سالم فراهم نشود جوان به بیراهه کشیده خواهد شد که در این جا نقش سمن ها به عنوان مکانهای احراز هویت ملموس می شود و احساس و بحران هویت آن ها از بین می رود؛ پس باید برای اصلاح جامعه، این سازمان های مردم نهاد را توسعه دهیم.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید به این نکته که نباید به جوان به عنوان تهدید و عنصری ستیزه جو نگاه کرد، افزود: هرگاه به جوان باور شد کارهای شگرفی از او سر زد؛ همان گونه که نظام جمهوری اسلامی ایران هم اکنون نیز از اثرات عملکرد جوانان جنگ و انقلاب بهره می برد.

گودرزی با اشاره به اینکه جوان ویژگی های متنوع و متعددی دارد، اظهار داشت: امیدوارم درسال آینده دولت شرایطی را فراهم کند تا امور جوانان در چند حوزه تقویت شود و خدا توفیق دهد تا در جهت توسعه پایدار و سربلندی مردم ایران گام برداریم.