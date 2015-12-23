ثبات لبنان در آرامش خاورمیانه تاثیرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « ماتئو رنزی » نخست وزیر ایتالیا در جریان سفر به لبنان با « تمام سلام » همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به شرایط حساس حاکم بر خاورمیانه اظهار داشت: ایتالیا خود را در قبال تامین ثبات در لبنان متعهد دانسته و ثبات لبنان را بر ثبات کل منطقه تاثیرگذار می داند.

رنزی تاکید کرد: اروپا باید توجه بیشتری به خاورمیانه داشته باشد.



نخست وزیر لبنان هم با تمجید از مناسبات دو کشور همکاری بیشتر بین بیروت - رم را در حوزه های مختلف بویژه نبرد با تروریسم خواستار شد.