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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۴

نخست وزیر ایتالیا:

ثبات لبنان در آرامش خاورمیانه تاثیرگذار است

ثبات لبنان در آرامش خاورمیانه تاثیرگذار است

نخست وزیر ایتالیا در دیدار با همتای لبنانی خود ثبات لبنان را بر آرامش منطقه تاثیرگذار قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « ماتئو رنزی » نخست وزیر ایتالیا در جریان سفر به لبنان با « تمام سلام » همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.

وی با ابراز نگرانی نسبت به شرایط حساس حاکم بر خاورمیانه اظهار داشت: ایتالیا خود را در قبال تامین ثبات در لبنان متعهد دانسته و ثبات لبنان را بر ثبات کل منطقه تاثیرگذار می داند.

رنزی تاکید کرد: اروپا باید توجه بیشتری به خاورمیانه داشته باشد.

نخست وزیر لبنان هم با تمجید از مناسبات دو کشور همکاری بیشتر بین بیروت - رم را در حوزه های مختلف بویژه نبرد با تروریسم خواستار شد.

کد مطلب 3007399
شقایق لامع زاده

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