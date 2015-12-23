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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۲

سی و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم/۷۲

ذکر «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» اوج معنویت در اذان است

ذکر «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» اوج معنویت در اذان است

کرمانشاه- موذن برتر از استان فارس گفت: ذکر «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» در اذان اوج ارزش معنوی است و مستعمی با این کلام به یگانگی خداوند پی می‌برد.

محمد حسن توفیق زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار‌ داشت: از سن ۱۵ سالگی به قرائت اذان پرداختم و در سی و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کردیم که به میزبانی کرمانشاه  در حال برگزاری است رتبه اول رشته اذان را کسب کردم.

وی افزود: در مسابقات کشوری سال ۷۸ و ۸۱ که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی  برگزار شد در رشته اذان رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دادم..

توفیق زاده افزود: نزدیک به ۱۷ سال است به قرائت اذان در مساجد و مصلی های نماز جماعت مشغول هستم همچنین هنگام قرائت بر جمله «اشهد ان لا اله الله» تکیه بیشتری دارم تا مستمع به عبودیت خدا بیشتر پی ببرد و ارزش معنوی اذان به بالاترین سطح ممکن برسد و در واقع ارزش معنوی اذان با ذکر  اشهد ان لا اله الا الله به اوج می‌رسد.

وی با اشاره به ویژگی های اذان خوب، ابراز داشت: باید مختصر  و در حوصله جمع بودن اذان رعایت شود تا شنوده برای اقامه نماز برانگیخته شود.

رتبه برتر  مسابقات سراسری اذان گفت: اذان به شیوه موسیقیایی از صلابت اذان می کاهد و باید در ارائه این کلام الهی و‌معنوی به روشی قابل قبول توجه داشت.

وی گفت: صدای عبدالباسط را به همراه پدرم گوش می دادم و از نحوه قرائت آن بهره مند می شدم.

کد مطلب 3007412

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