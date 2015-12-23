ذکر «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» اوج معنویت در اذان است

محمد حسن توفیق زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از سن ۱۵ سالگی به قرائت اذان پرداختم و در سی و هشتمین مسابقات سراسری قرآن کردیم که به میزبانی کرمانشاه در حال برگزاری است رتبه اول رشته اذان را کسب کردم.
وی افزود: در مسابقات کشوری سال ۷۸ و ۸۱ که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد در رشته اذان رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دادم..
توفیق زاده افزود: نزدیک به ۱۷ سال است به قرائت اذان در مساجد و مصلی های نماز جماعت مشغول هستم همچنین هنگام قرائت بر جمله «اشهد ان لا اله الله» تکیه بیشتری دارم تا مستمع به عبودیت خدا بیشتر پی ببرد و ارزش معنوی اذان به بالاترین سطح ممکن برسد و در واقع ارزش معنوی اذان با ذکر اشهد ان لا اله الا الله به اوج میرسد.
وی با اشاره به ویژگی های اذان خوب، ابراز داشت: باید مختصر و در حوصله جمع بودن اذان رعایت شود تا شنوده برای اقامه نماز برانگیخته شود.
رتبه برتر مسابقات سراسری اذان گفت: اذان به شیوه موسیقیایی از صلابت اذان می کاهد و باید در ارائه این کلام الهی ومعنوی به روشی قابل قبول توجه داشت.
وی گفت: صدای عبدالباسط را به همراه پدرم گوش می دادم و از نحوه قرائت آن بهره مند می شدم.
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