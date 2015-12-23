آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴ از ساعت ۱۸ امروز

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌محل‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ اعلام شده است.

وی افزود: ظرفیت‌ ها از امروز دوم دی ماه در پایگاه سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۴، می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته‌ اقدام کنند.

توکلی یادآور شد: مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۱۳۹۴ در روزهای دوم تا ششم دیماه انجام می شود و داوطلبان واجد شرایط می توانند در این مهلت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.