آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴ از ساعت ۱۸ امروز

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت پذیرش رشتهمحلهای جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشتهمحلهای تحصیلی آزمون دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۹۴ اعلام شده است.
وی افزود: ظرفیت ها از امروز دوم دی ماه در پایگاه سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز سال ۱۳۹۴، می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
توکلی یادآور شد: مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال ۱۳۹۴ در روزهای دوم تا ششم دیماه انجام می شود و داوطلبان واجد شرایط می توانند در این مهلت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.
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