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۲ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۲

توکلی به مهر خبر داد:

آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴ از ساعت ۱۸ امروز

آغاز تکمیل ظرفیت کنکور دکتری ۹۴ از ساعت ۱۸ امروز

مشاور عالی سازمان سنجش و آموزش کشور از آغاز تکمیل ظرفیت آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ از ساعت ۱۸ امروز دوم دی ماه خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌محل‌های جدید و همچنین تکمیل ظرفیت برخی از کدرشته‌محل‌های تحصیلی آزمون‌ دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۹۴ اعلام شده است.

وی افزود: ظرفیت‌ ها از امروز دوم دی ماه در پایگاه سازمان سنجش منتشر می شود و داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه‌متمرکز سال ۱۳۹۴، می توانند براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به انتخاب رشته‌ اقدام کنند.

توکلی یادآور شد: مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال‌ ۱۳۹۴ در روزهای دوم تا ششم دیماه انجام می شود و داوطلبان واجد شرایط می توانند در این مهلت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

کد مطلب 3007413
زهره بال

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