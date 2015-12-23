مرحله پایانی المپیاد تکنسین های ایرانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، المپیاد تکنسین های ایرانی با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران و مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای و با هدف شناسایی برترین تکنسین های مرتبط با ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله موبایل و تبلت و لوازم صوتی و تصویری از آبان ماه امسال آغاز به کار کرده است.

این رقابت با حضور ۲ هزار نفر در مرحله مقدماتی آغاز شد و در نهایت ۴۰۰ نفر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. قرار است آزمون عملی این المپیاد برای انتخاب ۱۰ نفر برتر سوم دی ماه برگزار شود که نتایج آن از طریق وب‌سایت رسمی المپیاد به نشانی www.techolympiad.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

هدف اصلی این المپیاد، شناسایی و معرفی تکنسین‌های فناوری اطلاعات است که در دوران فعالیت‌هایشان همواره به دنبال رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم بوده‌اند. به‌نوعی، این مسابقات نیز روحیه آن‌ها را در خدمت‌رسانی به مردم افزایش ‌می‌دهد.