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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

به همراه اعضای هیئت دولت صورت گرفت؛

دیدار رییس جمهور با مردم ری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)

دیدار رییس جمهور با مردم ری در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع)

شهرری - حجت الاسلام حسن روحانی با حضور در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در میان مردم و مسئولان شهرستان ری حاضر و با آنان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی صبح چهارشنبه و در جریان سومین مرحله از سفر استانی به شهرستان های استان تهران با حضور در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، با مردم شهرستان ری دیدار کرد.

در دیدار رییس جمهور با مردم ری، جمعی از علما و روحانیان، نخبگان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران نیز حضور داشتند.

جمعی از اعضای هیئت دولت نیز دکتر روحانی را در این سفر همراهی می کردند.

رییس دولت یازدهم پس از سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی شهرستان ری، نشستی با مسئولان ارشد استانی و محلی به منظور بررسی مشکلات قبله تهران خواهد داشت و چندین پروژه قابل افتتاح در شهرستان را به بهره برداری خواهد رساند.

تصویب اجرای چهار پروژه مهم و کلیدی برای توسعه و آبادانی شهرستان ری از جمله برنامه هایی است که در سفر رییس جمهور به این منطقه دنبال می شود.

کد مطلب 3007425

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