آزمون تصدی منصب قضاء قوه قضائیه جمعه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آن دسته از شرکت کنندگان آزمون تصدی منصب قضاء قوه قضائیه که براساس نتیجه آزمون تستی مجاز به شرکت در مرحله دوم (آزمون تشریحی) شده اند، می توانند قبل از شرکت در جلسه آزمون تشریحی برگ راهنما را با دقت مطالعه کنند و کارت ورود به جلسه را دریافت کنند.

دفترچه آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه برای داوطلبان دانشگاهی و حوزوی به طور مجزا تهیه شده است.

دفترچه آزمون تشریحی داوطلبان حوزوی حاوی دروس «اصول فقه: دو سوال» و «متون فقه: دو سوال»، به تعداد جمعاً ۴ سوال است که داوطلبان باید در مدت زمان ۱۸۰ دقیقه به سوالات مربوط پاسخ دهند.

دفترچه آزمون تشریحی داوطلبان دانشگاهی حاوی دروس «حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی: یک سوال»، «حقوق تجارت: یک سوال»، «حقوق جزای عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی کیفری: دو سوال»، جمعاً ۴ سوال است که داوطلبان باید در مدت زمان ۱۸۰ دقیقه به سوالات مربوط پاسخ دهند.

فقط استفاده از متن قانون بدون حاشیه و توضیح (اعم از دست نویس یا چاپی) منحصراً برای داوطلبان دانشگاهی مجاز است.

آزمون مرحله تشریحی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه در صبح روز جمعه ۴ دی ماه ۹۴ منحصراً در تهران و قم برگزار خواهد شد.

فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می شود و درهای ورود به جلسه ساعت ۸ صبح بسته خواهد شد.

نام حوزه امتحانی و آدرس محل اجرای آزمون داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون درج شده است و هریک از داوطلبان باید براساس آدرس حوزه امتحانی که در ذیل کارت شرکت در آزمون درج شده است، نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

داوطلبان علاوه بر کارت ورودی باید شناسنامه عکسدار و یا کارت ملی، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد پاکن، مدادتراش و سنجاق به همراه داشته باشند.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی (به جز متن قانون بدون حاشیه و توضیح) مانند کیف دستی، ساک دستی، کتاب، تلفن همراه، پیجر، ضبط صوت و... به جلسه آزمون جداً خودداری شود.

رد و بدل کردن هر نوع وسیله از قبیل (کتاب قانون، خودکار، خودنویس، روان نویس، مداد، مداد پاک کن و...) در جلسه آزمون در حکم تقلب بوده و طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

خارج کردن ملزومات آزمون (کارت شرکت در آزمون یا دفترچه سوالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می شود و با متخلفان طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

مخدوش کردن و پاره کردن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلف و تقلب محسوب می شود و با داوطلبان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.