به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رستمی در گردهمایی مسئولان امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان استان ها، یکی از اصلی ترین و مهم ترین بخش هایی که کشور با آن مواجه است را توسعه آسیب های اجتماعی جوانان بیان کرد و افزود: این موضوع به حدی بحرانی می شود که رهبر معظم انقلاب به همراه سران سه قوه ساعت ها در خصوص آن بحث می کنند و به دنبال چاره جویی کاهش های آسیب های اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: مطالعات بیست سال گذشته در کشور ما و دنیا نشان گر این نکته است که اگر ما به یکی از مهم ترین نیازهای جامعه به خصوص جوانان توجه ویژه داشته باشیم آسیب های اجتماعی خود به خود حل خواهد شد و آن نکته توجه به ۸ ساعت اوقات فراغت در طول روز است.

رستمی ایجاد خلاقیت،نوآوری و یا از بُعد دیگر بروز ناهنجاری ها و آسیب ها را از جمله اتفاقاتی دانست که در این ساعات طلایی از زندگی جوان و نوجوان رخ می دهد.

وی افزود: اوقات فراغت در کشور ما بد فهمیده، پرداخته و از حوزه خانوادگی و فردی خارج شده است و به عنوان هشت ساعت آزاد شناخته می شود؛ در حالی که این اوقات، ساعات شناخت دقیق ظرفیت های درونی است و جوان در همین اوقات تصمیم می گیرد که برای اطرافیان و جامعه چگونه موثر واقع شود.

وی با تاکید به این نکته که اگر این اوقات به درستی مدیریت شود و مشارکت های اجتماعی درآن افزایش یابد آسیب های اجتماعی کاهش پیدا می کند، گفت: آن چیزی که ما انتظار داریم سال آینده در حوزه جوانان استان ها با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی جوانان اتفاق بیافتد توجه به غنی سازی اوقات فراغت و برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق در سطح کلان ملی و استانی با مشارکت سمن های جوانان است.

معاون ساماندهی امور جوانان در ادامه موضوع توسعه گفتمان جوانی را مورد تاکید قرار داد و افزود: ممکن است ما با محدودیت ها و کمبودهایی مواجه باشیم اما آنچه که منجربه ایجاد حرکت های اجتماعی می شود سرمایه گذاری صرفاً مالی نیست.



رستمی در عین حال خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی (ره) گفتمانی در کشور ارائه کردند که با رفتار و منش ایشان آمیخته شد و تا کنون حرکت خود ر ادامه داده و زنده است. ما نیازمند این گفتمان هستیم چراکه جوانی سرمایه ملی است و باید به آن باور داشته باشیم و این گفتمان را در تمامی ابعاد دنبال کنیم.

نباید به دنبال همرنگ کردن جوانان باشیم

وی در ادامه جوان را بخش موثری از راه حل مسائل خود عنوان و خاطرنشان کرد: جوانان به دلیل پویایی، مسئول تغییر وضعیت خود و جامعه هستند و نباید به جوان به عنوان یک مشکل نگاه کنیم و بخواهیم او را تغییر دهیم.

به عقیده معاون ساماندهی امور جوانان، جوان امروزی با تمامی تظاهراتش (نوع پوشش و ...) بسیار متعهد و اخلاق مدار است که باید در تمامی حوزه ها از پتانسیل او استفاده شود.

معاون وزیر در بخش جوانان شاخص دیگر جوان را ویژگی متفاوت و متمایز بودن آن از دیگر رده های سنی دانست و گفت: نباید از این ویژگی بترسیم و بخواهیم جوان را همرنگ خود کنیم. بر همین اساس باید بتوانیم این گفتمان را بسط دهیم تا این فضای خفته در جامعه جوان به یک جنبش تبدیل شود.

رستمی در ادامه با تاکید بر این نکته که جذب حداکثری جوانان به نظام مقدس جمهوری اسلامی سیاست و نگاه اصلی ما است، افزود: موفقیت و شکست دولت تدبیر و امید در گرو رضایت جوانان است که اگر موفقیت آن ها سیر افزایشی نداشته باشد، باید انتظار شکست را کشید.

موضوع جوانان باید اولویت تمام وزارتخانه باشد

وی گفت: طبیعی است که کشور ما با مشکلات متعددی رو به رو است اما این دلیل نمی شود که در این جهت اقدامی صورت نگیرد. بر همین اساس توسعه مشارکت های اجتماعی جوانان باید به عنوان اولویت در استان ها دیده شود.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: ما می خواهیم همان گونه که وزیر ورزش و جوانان اولویت وزارتخانه را جوانان می داند در استان ها نیز این موضوع به عنوان اولویتی جدی دیده و به صورت مرتب در این حوزه نیازسنجی شود.

رستمی در ادامه با ابراز گلایه از مدیریت برخی مدیران کل و معاونین جوانان استان ها ، خاطرنشان کرد: در برخی استان ها حتی یک جلسه ستاد سماندهی تشکیل نشده است. اگر مدیری نمی تواند اولویت را به جوانان دهد نباید در این حوزه ادامه همکاری داشته باشد.

وی کم کاری معاونت های جوانان استان ها را منجر به ناتوانی معاونت در ستاد و به دنبال آن وزیر ورزش و جوانان و دولت و سایر بخش ها دانست و از مدیران کل استانی و معاونین جوانان ها خواست این مسئولیت را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

محمدرضا رستمی همچنین از برگزاری همایش بزرگ جوانان در استان ها و شهرستان ها خبرداد و گفت: همه استان ها و شهرستان هاباید تا پایان بهمن ماه این همایش را برگزار کنند. ما در این همایش به دنبال ایجاد حداکثری مشارکت جوانان در جهت سیاست های دولت هستیم.

معاون وزیر در امور جوانان در پایان از مدیران کل استانی که منابع غیر دولتی رابرای پیشبرد اهداف جوانان به این حوزه وارد کردند تقدیر کرد.