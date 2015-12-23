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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸

گرامیداشت شهدای غواص در یادواره «مرواریدهای اروند»

گرامیداشت شهدای غواص در یادواره «مرواریدهای اروند»

یادواره «مرواریدهای اروند» با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت با گرامیداشت یاد و نام شهدای غواص عملیات کربلای ۴ در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۵، غلامرضا میرزامحمدی مدیر خانه فرهنگ محصل و دبیر این یادواره با اعلام این خبر گفت: یادواره مرواریدهای اروند روز شنبه پنجم دی ماه ساعت ۱۶ برگزار می‌شود.

وی افزود: در این برنامه مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری پیرامون غواصان دریادل عملیات کربلای ۴ و ضرورت آشنایی شهروندان به ویژه جوانان با تمام ابعاد جنگ، سخن خواهد گفت.

میرزامحمدی خاطرنشان کرد: قدردانی از یاحا کاشانی سراینده ترانه «آغوش امن» در رثای شهدا غواص، علی طادی کارگردان نماهنگ آغوش امن و طراحانی که با محوریت این شهدای گرانقدر آثار برجسته‌ای تولید کردند، از دیگر بخش‌های این یادواره است.

مدیر خانه فرهنگ محصل یادآور شد: جمعی از نمایندگان مجلس، هنرمندان، ورزشکاران و بازیگران به منظور ادای احترام به شهدای غواص، در این برنامه حضور خواهند داشت.

این برنامه در فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از تقاطه شهید سلیمی جهرمی برگزار می‌شود.

کد مطلب 3007450

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