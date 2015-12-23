  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۰

در مخالفت با درخواست ۳۲ نماینده کنگره؛

دولت واشنگتن تعطیلی دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را نپذیرفت

دولت واشنگتن تعطیلی دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را نپذیرفت

وزارت امور خارجه آمریکا خواست برخی نمایندگان کنگره به تعطیلی دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن را نپذیرفته و آن را مغایر با راه حل دو دولت عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، وزارت امور خارجه آمریکا با درخواست ۳۲ نفر از اعضای کنگره آمریکا مبنی بر بستن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) در واشنگتن مخالفت کرد.

این تعداد از نمایندگان کنگره به تحریک «تد کروز» نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نامه ای از «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا خواسته بودند تا دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را به اتهام اشاعه تروریسم ببندد.

«الیزابت ترودو» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این نامه گفت: دولت واشنگتن با هرگونه تلاش برای بستن این دفتر مخالف است.

وی ادامه داد: واشنگتن بر این باور است که تعطیلی دفتر ساف در تضاد با تلاش های انجام گرفته در جهت تنش زدایی از روابط صهیونیست ها و فلسطینی ها و مغایر با راه حل دو دولت است.

ترودو تاکید کرد: از سال ۱۹۹۴ به این سو همه دولت های آمریکا اعم از جمهوریخواه و دموکرات برای باز نگه داشتن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین تلاش کرده اند.

  وی اضافه کرد: معتقدیم سازمان آزادی بخش فلسطین از جایگاه معتبری برخوردار است و با تلاشها برای بستن این دفتر مخالفت خواهیم کرد.

‌پیشتر جان کری در مصاحبه با هفته نامه «نیویورکر» به طور ضمنی هشدار داده بود که نتیجه اشتیاق رژیم صهیونیستی برای توسل به راه حل تک دولتی به سقوط تشکیلات خودگردان فلسطین و ایجاد نظامی ناکارآمد و مبتنی بر نژاد پرستی منجر خواهد شد.  

کد مطلب 3007465
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها