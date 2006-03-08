ورود غيرمجتهدان به مجلس خبرگان به پويايي آن كمك مي ‌كند/ خبرگان نمادي از جمهوريت نظام است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت ‌الاسلام مجيد انصاري در پايان جلسه امروز مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت :اين طرح دو پيشنهاد را در بر مي ‌گرفت؛ يكي پيشنهاد امكان راهيابي خبرگان غير مجتهد به خبرگان بود اما به اين دليل كه كميسيون ظرف يك ماه آن را به هيات رييسه گزارش نكرده در دستور كار قرار نگرفت؛ اما به نظر بنده هيات رئيسه كه بايد 10 روز قبل از آغاز اجلاس دستور كار را مشخص كند، مي ‌توانست اين پيشنهاد را در دستور كار قرار دهد.

پيشنهاد ديگر، ممنوعيت برگزاري انتخابات خبرگان در حوزه‌ هاي انتخاباتي بود كه تعداد كانديداها در اين حوزه‌ها كمتر از اندازه‌ لازم باشد كه اين پيشنهاد تصويب شد.

وي با اشاره به اينكه انتخاب رهبر فقط انتخاب يك فقيه و مرجع تقليد نيست، تصريح كرد: رهبر بايد داراي صفاتي باشد كه در قانون اساسي براي او ذكر شده است. اگر در كنار مجتهدين، خبرگان برجسته ‌اي در حوزه هايي مثل اقتصاد، حقوق و امور نظامي عضو خبرگان باشند مي‌توانند به پويايي خبرگان كمك كنند.

اين عضو مجلس خبرگان با بيان اينكه در قانون اساسي تصويب نحوه‌ برگزاري انتخابات مجلس خبرگان به خود خبرگان واگذار شده است، گفت: اجتهاد در فقه و اصول از جمله شرايط انتخاب ‌شوندگان است و ما پيشنهاد كرديم هشتاد نفر مجتهد و چهل نفر غير مجتهد در خبرگان حضور داشته باشند و در خصوص شرايط رهبر، فقط مجتهدين نظر بدهند و در ساير موارد غير مجتهدين نيز نظر بدهند.

انصاري با انتقاد از اينكه چرا اين طرح با تاخير بررسي مي‌ شود، افزود: اين آخرين فرصت است و اگر اين طرح تصويب نشود، انتخابات آتي خبرگان نيز طبق روال سابق انجام خواهد شد و تا هشت سال ديگر امكان اصلاح آن وجود ندارد.

وي نظارت بر عملكرد رهبري را از مهمترين وظايف خبرگان دانست و گفت: امكان اعلميت در همه رشته‌هاي فقهي وجود ندارد. عده ‌اي مي‌ گويند مي ‌توان از خبرگان غير مجتهد به عنوان مشاور استفاده كرد، اما سئوال من اين است كه چرا از آنها به عنوان صاحب راي نبايد استفاده شود؟ مساله خبرگان صرفا مشورتي و انتخاب نيست، بلكه خبرگان نمادي از جمهوريت نظام است.

انصاري وي با طرح اين سوال كه آيا نظام ما مردم‌ سالاري ديني است يا خير؟ گفت: رهبري به وسيله‌ خبرگان منتخب مردم انتخاب مي ‌شود و هر مقدار كه ما پايه ‌هاي نظام را با راي مردم محكم كنيم، انقلاب را مستحكم‌ تر كرده ‌ايم.

انصاري تاكيد كرد: اگر غير مجتهدان نيز در خبرگان حضور پيدا كنند، مي ‌توانيم به اينكه رهبرمان منتخب همه‌ اقشار جامعه است افتخار كنيم.

وي با يادآوري اين نكته كه در تدوين قانون اساسي حتي نمايندگان اقليت‌هاي ديني و غير مجتهدان هم حضور داشتند، خاطرنشان كرد: قانون اساسي برآمده از انديشه نخبگان تمام ملت بود و امام (ره) هم آن را به عنوان قانون منطبق با اسلام امضا كردند.

انصاري افزود: بعضي از دوستان مي‌گويند كه حضور غير خبرگان دهن ‌كجي به فقها است؛ اما من مي ‌گويم آيا مخالفت با حضور غير مجتهدان دهن‌ كجي به ساير متخصصان نيست؟ آيا اگر يك متخصص در يك رشته ديگر در كنار يك مجتهد بنشيند توهين به آن مجتهد است؟

اين نماينده مجلس خبرگان اظهار داشت: مساله خبرگان مساله ‌اي نيست كه دچار كشمكش ‌هاي سياسي شود. اصل ولايت فقيه هم فراتر از جناح ‌بندي ‌هاي سياسي است. اصلاح‌ طلب و غير اصلاح ‌طلب مي ‌توانند در انتخابات آتي خبرگان ليست‌ هاي كارآمدي ارائه كنند.

انصاري در پاسخ به سئوالي، انگيزه طرح پيشنهاد ورود خبرگان غير مجتهد به مجلس خبرگان را تقويت تقويت جايگاه خبرگان و در نتيجه جايگاه رهبري برشمرد.

وي همچنين گفت كه علاوه بر فوايد يادشده اين طرح مي‌ تواند زمينه‌ وحدت عملي حوزه و دانشگاه را در عالي ‌ترين سطح تصميم‌ گيري و نظارت نظام هموار كند و افزود: موضوع وحدت حوزه دانشگاه كه از ابتداي انقلاب اسلامي، مورد تاكيد حضرت امام و مسئولان و در حال حاضر نيز مورد تاكيد مضاعف رهبري است، صرفا با برگزاري همايش و بزرگداشت سالروز آن عملي نمي ‌شود.

آنچه مي‌ تواند موجب مشاركت و همكاري موثر اين دو نهاد بسيار مهم باشد، بايد شناسايي و زمينه تحقق آن فراهم شود؛ از اين رو شركت نخبگان برجسته دانشگاهي كه واجد شرايط حضور در مجلس خبرگان هستند، در كنار مجتهدان و شخصيت ‌هاي برجسته‌ حوزه، بهترين نماد وحدت كارساز و عملي اين دو نهاد است.

وي در پاسخ به سئوال ديگري در مورد زمان برگزاري انتخابات خبرگان، آن را مستلزم هماهنگي وزارت كشور و شوراي نگهبان دانست.

مجيد انصاري در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه آيا امكان ورود خانم ‌ها به مجلس خبرگان وجود دارد يا خير؟ گفت: در قانون انتخابات خبرگان منعي براي ورود خانم ‌ها وجود ندارد، اما چون در قانون انتخابات خبرگان شرط اجتهاد براي انتخاب‌ شوندگان قيد شده، اگر خانم ‌هايي باشند كه اجتهادشان به تاييد شوراي نگهبان برسد مي‌ توانند در انتخابات خبرگان شركت كنند. اكنون خانم ‌هاي مجتهدي هستند كه مي ‌توانند در خبرگان حضور يابند.

وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر ارزيابي ‌اش از سخنان هاشمي رفسنجاني در اجلاس خبرگان، اظهار داشت: انسجام ملي يك ضرورت بوده و خواهد بود و در شرايطي كه تهديدها تشديد مي ‌شود، ضرورت انسجام ملي بيش از پيش احساس مي‌ شود. من سخنان امروز آقاي هاشمي را نياز جامعه مي‌ دانم. آحاد ملت بايد احساس كنند كه پيكر واحدي هستند كه در معرض تهديد قرار دارند.

انصاري در ادامه به نطق‌هاي پيش از دستور،غير علني و پشت درهاي بسته و گزارش‌ هاي غير علني را براي ارتباط با مردم اشاره كرد و افزود: در اجلاس قبلي طرحي براي اصلاح قانون انتخابات خبرگان تقديم كميسيون آيين ‌نامه شد و پس از بحث و بررسي در اين خصوص در كميسيون، اصل طرح در دستور كار جلسه‌ ديروز بعد از ظهر مجلس خبرگان قرار گرفت.

وي در پايان گفت: متاسفانه تعامل مستمر با مردم برقرار نكرده ‌ايم. زيرا اين كميته متاسفانه در اين چند دوره برگزاري مجلس خبرگان گزارش‌ هاي مستندي ازعملكرد رهبري به مردم ارائه نكرد است كه اين جاي تاسف دارد.